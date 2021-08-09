Аналитики британского сайта отзывов о казино неожиданно решили выяснить кто из всех главных героев видеоигр был бы самым богатым, если бы они были реальными людьми.

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Для расчета состояния персонажей использовали вычисления их зарплаты, прибыли семьи, сумму активов и даже стоимость транспорта и оружия.

1 место

По результатам подсчетов самым богатым протагонистом или скорее протагонисткой во всей видеоигровой индустрии была названа археолог, искательница приключений и расхитительница гробниц из серии Tomb Rider – Лара Крофт.

Состояние Лары Крофт / изображение casino.co.uk

Ее состояние просто поражает, ведь оно составляет 706 миллионов фунтов стерлингов, что позволило героине в несколько раз опередить ближайшего преследователя. Следует отметить, что такой высокой позицией Лара прежде всего обязана богатству своих родителей, ведь именно наследие, оставленное ими занимает львиную долю ее банковского счета (705 миллионов 447 тысяч фунтов), тогда как официальная зарплата археолога приносит ей скромных 26 тысяч 503 фунтов в год.

2 место

На второй строчке расположился один из главных героев GTA V – Майл Де Санта со скромными, по сравнению с Ларой Крофт, сбережениями в размере 43,5 миллиона фунтов.

Состояние Майкла из GTA V / изображение casino.co.uk

Наибольшей составляющей доходов Майкла, ясным образом, стали грабежи и другие преступные действия, которые принесли ему в сумме более 30 млн фунтов. Также существенной долей активов можно назвать недвижимость, которой импозантный вор за годы деятельности накопил на сумму в 12 миллионов фунтов.

3 место

Тройку призеров замкнул напарник и протеже Де Санты, еще один протагонист из GTA V – Франклин Клинтон.

Состояние Франклина из GTA V / изображение casino.co.uk

Схема средств Франклина аналогичная его наставнику, основной доход также приносят всякого рода злодеяния (30 миллионов фунтов), а из активов выделяется недвижимость (5,5 миллиона фунтов).

Не попали в тройку лидеров, однако стоят упоминания следующие персонажи: