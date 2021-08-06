Наверное, почти все геймеры должны были что-то слышать о громком конфликте Apple и Epic Games, который завершился встречей этих компаний в суде. В мае они открыли настоящий ящик Пандоры, потому что в сети появилось немало интересной информации о деятельности Epic Games. Но самое интересное, что подобные пикантные детали продолжают появляться и сейчас.

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Итак, на этот раз пользователи нашли документ, в котором есть интересная информация об эксклюзивах первой волны. Представители этой компании объединили в такую группу игры, которые вышли в Epic Games Store в период с декабря 2018 года по июнь 2019, а также в это время имели вышеупомянутый статус. Оказывается, что Epic Games потратила 217 миллионов долларов на приобретение эксклюзивных прав на эти 23 видеоигры. А получила только 86 миллионов долларов, то есть убытки значительные, хотя нечто подобное представители компании прогнозировали (сказано в документе).

Но самое интересное, что даже в такой трудной ситуации нашлись видеоигры, которые все же смогли покрыть расходы компании на их эксклюзивность. Правда, узнать названия этих игр было непросто. Дело в том, что в оригинальном документе их названия скрыты, а есть только даты выхода. Эту своеобразную головоломку попытался решить пользователь платформы Reddit с никнеймом MrBubbaJ.

Оказывается, что в этот период компании Epic Games смогли принести прибыль только два эксклюзива – Satisfactory и Dauntless. Хотя и стоит отметить, что незначительную. А вот Metro Exodus, The Division 2, World War Z и Anno 1800 не помог даже статус эксклюзивов, а самыми убыточными стали первые два проекта (суммарно более 45 миллионов долларов). Напоследок стоит отметить, что представители компании Epic Games пока никак не комментировали этот "слив".

Первый столбик это расходы Epic Games, а второй – ожидаемые убытки (с "-" доход) / Фото Reddit MrBubbaJ