Наверное, уже все геймеры знают, что Apple и Epic Games решили "посетить" суд, чтобы наконец-то урегулировать свой конфликт. В этих компаний вышло открыть настоящий ящик Пандоры, потому что "сливы" информации о работе магазина Epic Games Store уже стали обыденностью. Правда, на этот раз все обсуждают не подобную информацию, а достаточно комическую ситуацию с последнего слушания.

Предыдущая "серия" Тайное продолжает становиться явным: очередные "сливы" информации о работе Epic Games Store

Стоит начать с того, что последнее судебное заседание было посвящено видеоигре Fortnite. Это самый успешный проект компании Epic Games, у которого огромная база поклонников. Поэтому неудивительно, что адвокаты компании Apple особое внимание уделили именно этой игре. На этот раз обсуждали безопасность Fortnite именно для детей, а также пытались разобраться с творческим режимом видеоигры (отдельная игра или только режим). Стоит добавить, что компанию Epic Games в этот день представлял директор по маркетингу Мэттью Вайссингер.

Сначала это было достаточно классическое обсуждение этих тем, но в определенный момент вспомнили и о живом банане Пили. Вроде бы появилось его фото в деловом костюме, а адвокат Apple отметил, что очень хорошо, что он не с обнаженным торсом, потому что они же находятся в федеральном суде. Возможно, это была всего лишь шутка от адвокатов Apple, но их коллеги из Epic Games подумали, что те намекали на что-то неприличное в игре для детей и подростков.

Представители Epic Games решили показать фото банана Пили без одежды (обнаженного) и поинтересовались, есть ли здесь что-то неуместное. Интересной дискуссии по этому вопросу не получилось, потому что Мэттью Вайссингер отметил, что это всего лишь простой банан. Правда, так и неизвестно, о каком именно из скинов этого персонажа говорилось в контексте обнаженности: просто банан без одежды или банан без кожуры, но в шортах.

Судя по своеобразной стенограмме Ади Робертсона, в дальнейшем во время этого слушания вопрос обнаженности этого персонажа уже не затрагивали. В общем представителей Apple больше интересовал вопрос эксклюзивности скинов банана Пили в различных боевых пропусках. Напоследок стоит отметить, что другой интересной информации именно во время этого судебного заседания так и не появилось.

Обзор всех скинов живого банана Пили​ – видео