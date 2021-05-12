Напевно, вже всі геймери знають, що Apple та Epic Games вирішили "завітати" до суду, щоб нарешті урегулювати свій конфлікт. У цих компаній вийшло відкрити справжню скриньку Пандори, бо "зливи" інформації про роботу крамниці Epic Games Store вже стали буденністю. Щоправда, цього разу всі обговорюють не подібну інформацію, а достатньо комічну ситуацію з останнього слухання.

Попередня "серія" Таємне продовжує ставати явним: чергові "зливи" інформації про роботу Epic Games Store

Варто розпочати з того, що останнє судове засідання було присвячене відеогрі Fortnite. Це найуспішніший проєкт компанії Epic Games, у якого величезна база шанувальників. Тому й не дивно, що адвокати компанії Apple особливу увагу приділили саме цій грі. Цього разу обговорювали безпечність Fortnite саме для дітей, а також намагалися розібратися з творчим режимом відеогри (окрема гра чи лише режим). Варто додати, що компанію Epic Games того дня представляв директор з маркетингу Меттью Вайссінгер.

Спочатку це було достатньо класичне обговорення цих тем, але у певний момент згадали й про живого банана Пілі. Начебто з'явилося його фото у діловому костюмі, а адвокат Apple відзначив, що дуже добре, що він не з оголеним торсом, бо вони ж знаходяться у федеральному суді. Можливо, це був лише жарт від адвокатів Apple, але їхні колеги з Epic Games подумали, що ті натякали на щось непристойне у грі для дітей та підлітків.

Представники Epic Games вирішили показати фото банана Пілі без одягу (оголеного) та поцікавилися, чи є тут щось недоречне. Цікавої дискусії з цього питання не вийшло, бо Меттью Вайссінгер відзначив, що це лише простий банан. Щоправда, так й невідомо, про який саме зі скінів цього персонажа йшлося у контексті оголеності: просто банан без одягу чи банан без шкірки, але в шортах.

Судячи зі своєрідної стенограми Аді Робертсона, надалі під час цього слухання питання оголеності цього персонажу вже не зачіпали. Загалом представників Apple більше цікавило питання ексклюзивності скінів банана Пілі у різноманітних бойових перепустках. Наостанок варто відзначити, що іншої цікавої інформації саме під час цього судового засідання так й не з'явилося.

Огляд всіх скінів живого банана Пілі – відео