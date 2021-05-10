Минулого тижня ми вже розповідали про першу зустріч Apple та Epic Games у суді, яка "подарувала" індустрії відеоігор цікаві деталі про внутрішню кухню останньої компанії. Зрозуміло, що то був лише початок, а надалі має з'явитися ще чимало цікавих "зливів". Варто відзначити, що ці компанії не розчарували й цього разу, а нової інформації вже назбиралося достатньо.

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Консольні ексклюзиви в Epic Games Store

Спершу з'явилася достатньо неочікувана інформація, яку одразу ж намагалися "витерти" звідусіль. Начебто Epic Games пропонувала компанії Sony 200 мільйонів доларів за деякі ексклюзиви із консолей серії PlayStation. Точна назва цих відеоігор так й не з'явилася у мережі, але йдеться про придбання прав на 4 – 6 ігор. Ці проєкти мали стати ексклюзивами Epic Games Store та продаватися лише у цій крамниці (на PC).

Щоправда, здається, компанії так й не змогли врешті-решт домовитися, бо ігри від Sony вже виходили й у Steam, а єдиним ексклюзивом Epic Games Store є екшен ReadySet Heroes. Також з'явилася інформація про подібні перемовини із розробниками ігор для консолей Xbox та Nintendo, але й тут безрезультатно. Першим не подобається стратегія Epic Games, а японці історично намагаються зберігати ексклюзивність своїх ігор та випускають їх лише на своїх платформах.

Прибутки Epic Games Store

Також з'явилася нова інформація про прибутки фірмової крамниці компанії Epic Games. За 2019 рік геймери витратили у ній приблизно 235 мільйонів доларів, а найуспішнішим став третій квартал – понад 90 мільйонів. Цікаво, що цей фінансовий період майже наодинці "вивезла" відеогра Borderlands 3, яка принесла 75 мільйонів доларів. Річ у тім, що ця гра протягом шести місяців продавалася ексклюзивно у цій крамниці (на PC).

А от Red Dead Redemption 2 купували достатньо погано тут, хоча гра була майже ексклюзивом протягом першого місяця. Напевно, геймери вирішили купувати відеогру у лаунчері від Rockstar, до виходу цього проєкту у Steam. Також стало відомо, скільки приносять власникам цієї крамниці тематичні розпродажі:

Весняний розпродаж 2020 року – 9,9 мільйона доларів

"Заради любові до відеоігор" – 5,7 мільйона доларів

Чорна п'ятниця – 8 мільйонів доларів

Зимовий розпродаж 2019 року – 21,8 мільйона доларів

Мегарозпродаж – 15 мільйонів доларів

Прибутки крамниці Epic Games Store у 2019 році / Фото твітер Pavel Djundik

Роздачі безплатних ігор в Epic Games Store

Також у мережі з'явилася інформація про найуспішніші роздачі безплатних відеоігор. Цілком прогнозовано, що дуже впевнену перемогу здобула гра Grand Theft Auto V – 7 мільйонів нових користувачів. На другій сходинці знаходиться стратегія Civilization VI з показником у 2,5 мільйони нових акаунтів. Інші роздачі рідко доходять навіть до показника у мільйон нових користувачів. Щоправда, поки досі й невідомо, скільки ж отримала компанія Rockstar Games за цю акцію.

Роздачі безплатних відеоігор в Epic Games Store / Фото твітер Pavel Djundik