На прошлой неделе мы уже рассказывали о первой встрече Apple и Epic Games в суде, которая "подарила" индустрии видеоигр интересные детали о внутренней кухне последней компании. Понятно, что это было только начало, а в дальнейшем должно появиться еще немало интересных "сливов". Стоит отметить, что эти компании не разочаровали и в этот раз, а новой информации уже накопилось достаточно.

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Консольные эксклюзивы в Epic Games Store

Сначала появилась достаточно неожиданная информация, которую сразу же пытались "вытереть" отовсюду. Вроде бы Epic Games предлагала компании Sony 200 миллионов долларов за некоторые эксклюзивы с консолей серии PlayStation. Точное название этих видеоигр так и не появилось в сети, но речь идет о приобретении прав на 4 – 6 игр. Эти проекты должны были стать эксклюзивами Epic Games Store и продаваться только в этом магазине (на PC).

Правда, кажется, компании так и не смогли в конце концов договориться, потому что игры от Sony уже выходили и в Steam, а единственным эксклюзивом Epic Games Store является экшен ReadySet Heroes. Также появилась информация о подобных переговорах с разработчиками игр для консолей Xbox и Nintendo, но и здесь безрезультатно. Первым не нравится стратегия Epic Games, а японцы исторически пытаются сохранять эксклюзивность своих игр и выпускают их только на своих платформах.

Прибыль Epic Games Store

Также появилась новая информация о доходах фирменного магазина компании Epic Games. За 2019 год геймеры потратили в нем примерно 235 миллионов долларов, а самым успешным стал третий квартал – более 90 миллионов. Интересно, что этот финансовый период почти в одиночестве "вывезла" видеоигра Borderlands 3, которая принесла 75 миллионов долларов. Дело в том, что эта игра в течение шести месяцев продавалась эксклюзивно в этом магазине (на PC).

А вот Red Dead Redemption 2 покупали достаточно плохо здесь, хотя игра была почти эксклюзивом в течение первого месяца. Наверное, геймеры решили покупать видеоигру в лаунчере от Rockstar, до выхода этого проекта в Steam. Также стало известно, сколько приносят владельцам этого магазина тематические распродажи:

Весенняя распродажа 2020 года – 9,9 миллиона долларов

"Ради любви к видеоиграм" – 5,7 миллиона долларов

Черная пятница – 8 миллионов долларов

Зимняя распродажа 2019 года – 21,8 миллиона долларов

Мегараспродажа – 15 миллионов долларов

Прибыль магазина Epic Games Store в 2019 году / Фото твиттер Pavel Djundik

Раздачи бесплатных игр в Epic Games Store

Также в сети появилась информация о самых успешных раздачах бесплатных видеоигр. Вполне прогнозируемо, что очень уверенную победу одержала игра Grand Theft Auto V – 7 миллионов новых пользователей. На второй строчке находится стратегия Civilization VI с показателем в 2,5 миллиона новых аккаунтов. Другие раздачи редко доходят даже до показателя в миллион новых пользователей. Правда, пока еще и неизвестно, сколько получила компания Rockstar Games за эту акцию.

Раздачи бесплатных видеоигр в Epic Games Store / Фото твиттер Pavel Djundik