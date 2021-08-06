Напевно, майже всі геймери мали щось чути про гучний конфлікт Apple та Epic Games, який завершився зустріччю цих компаній в суді. У травні вони відкрили справжню скриньку Пандори, бо в мережі з'явилося чимало цікавої інформації про діяльність Epic Games. Але найцікавіше, що подібні пікантні деталі продовжують з'являтися й зараз.

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Отже, цього разу користувачі відшукали документ, у якому є цікава інформація про ексклюзиви першої хвилі. Представники цієї компанії об'єднали в таку групу ігри, які вийшли в Epic Games Store в період з грудня 2018 року по червень 2019, а також в цей час мали вищезгаданий статус. Виявляється, що Epic Games витратила 217 мільйонів доларів на придбання ексклюзивних прав на ці 23 відеогри. А отримала лише 86 мільйонів доларів, тобто збитки значні, хоча щось подібне представники компанії прогнозували (сказано в документі).

Але найцікавіше, що навіть у такій скрутній ситуації знайшлися відеоігри, які все ж таки змогли покрити витрати компанії на їхню ексклюзивність. Щоправда, дізнатися назви цих ігор було непросто. Річ у тім, що в оригінальному документі їхні назви приховані, а є лише дати виходу. Цю своєрідну головоломку спробував розв'язати користувач платформи Reddit з нікнеймом MrBubbaJ.

Виявляється, що в цей період компанії Epic Games змогли принести прибуток лише два ексклюзиви – Satisfactory та Dauntless. Хоча й варто відзначити, що незначний. А от Metro Exodus, The Division 2, World War Z та Anno 1800 не допоміг навіть статус ексклюзивів, а найзбитковішими стали перші два проєкти (сумарно понад 45 мільйонів доларів). Наостанок варто відзначити, що представники компанії Epic Games поки ніяк не коментували цей "злив".

Перший стовпчик це витрати Epic Games, а другий – очікувані збитки (з "-" дохід) / Фото Reddit MrBubbaJ