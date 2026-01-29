Anbernic випустила геймпад, який вимірює пульс під час гри

Компанія Anbernic представила нетиповий ігровий аксесуар – розумний контролер RG G01. Пристрій вирізняється наявністю компактного дисплея та здатністю відстежувати фізичний стан користувача безпосередньо під час ігрового процесу.

Окрім стандартних функцій, геймпад фокусується на імерсивному досвіді та сумісності з великою кількістю сучасних платформ і операційних систем, розповіли Windows Central.

Чим дивує технічне оснащення RG G01?

Новинка працює з комп'ютерами на Windows, консолями Nintendo Switch, а також пристроями під управлінням SteamOS, Linux, Android та iOS. Для зв'язку використовується Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 ГГц або кабельне підключення.

Важливою характеристикою є частота опитування 1000 Гц, що забезпечує мінімальні затримки навіть у динамічних онлайн-битвах незалежно від способу з'єднання.

Anbernic оснастили контроллер стіками, захищеними від дрейфу, та чотирма додатковими кнопками на задній панелі, які можна програмувати під власні потреби. Тригери отримали систему двоступеневого блокування для швидших натискань.

ANBERNIC RG G01 – дивіться відео:

За відчуття в іграх відповідають пара асиметричних вібромоторів та шестиосьовий гіроскоп. Головною особливістю моделі стали вбудовані в руків'я сенсори для вимірювання частоти серцебиття.

Дані про пульс передаються на невеликий екран у режимі реального часу, який також слугує для налаштування самого маніпулятора.

Користувачі зможуть обрати девайс у жовтому, білому або чорному кольорах. Наразі виробник не розкрив роздрібну вартість пристрою та офіційну дату початку продажів.