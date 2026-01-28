Топові стримери заробляють величезні кошти, але залишаються звичайними людьми, інколи дуже лінивими, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Кандидат у губернатори Флориди включив гру в GTA 6 до власних передвиборчих обіцянок

Shroud викликав відразу станом своєї мишки?

Колишній кіберспортсмен Майкл Гржесік, відомий як Shroud (Шрауд) є одним з найпопулярніших стримерів у сегменті шутерів.

Майстерність та харизма забезпечують десятки тисяч глядачів та чималі рекламні контракти.

Однак через напружений графік у Майкла не вистачає часу на елементарні хатні справи, наприклад: почистити свою ігрову мишку.

На одній з трансляцій, стример засвітив її у кадрі, чим викликав шок у фанатів, інформує Dexerto.

Будьте відвертими. Це гидко чи нормально? Я просто не знаю,

– розгублено запитав Шрауд, демонструючи бруд на девайсі.

Момент ганьби: дивіться відео

Shroud’s mouse is basically growing a living organism, is this normal? pic.twitter.com/Q9foSTUJre — ModernWarzone (@ModernWarzone) January 26, 2026

Фрагмент миттєво завірусився у соцмережах. І, як і в будь-якому питанні в інтернеті, аудиторія розійшлася в думках.

Хтось закликав Шрауда якомога швидше протерти це "неподобство", інші ж почали кепкувати та говорити, що бачили мишки у гіршому стані, зокрема світлиною поділився користувач X та стример під ніком @camyslays.

Not a flex I know.. but shroud got NOTHING on me pic.twitter.com/GX1qWsQl22 — CAMY (@camyslays) January 26, 2026

Геймери не вперше дивують неохайністю: