Топові стримери заробляють величезні кошти, але залишаються звичайними людьми, інколи дуже лінивими, повідомляє 24 Канал.
Shroud викликав відразу станом своєї мишки?
Колишній кіберспортсмен Майкл Гржесік, відомий як Shroud (Шрауд) є одним з найпопулярніших стримерів у сегменті шутерів.
Майстерність та харизма забезпечують десятки тисяч глядачів та чималі рекламні контракти.
Однак через напружений графік у Майкла не вистачає часу на елементарні хатні справи, наприклад: почистити свою ігрову мишку.
На одній з трансляцій, стример засвітив її у кадрі, чим викликав шок у фанатів, інформує Dexerto.
Будьте відвертими. Це гидко чи нормально? Я просто не знаю,
– розгублено запитав Шрауд, демонструючи бруд на девайсі.
Момент ганьби: дивіться відео
Фрагмент миттєво завірусився у соцмережах. І, як і в будь-якому питанні в інтернеті, аудиторія розійшлася в думках.
Хтось закликав Шрауда якомога швидше протерти це "неподобство", інші ж почали кепкувати та говорити, що бачили мишки у гіршому стані, зокрема світлиною поділився користувач X та стример під ніком @camyslays.
Геймери не вперше дивують неохайністю:
Працівники готелю для кіберспортсменів у місті Чанчунь були шоковані станом кімнати, після двох років проживання там постояльця.
Стример Asmongold вразив фанатів розповіддю про те, як намагався привести до ладу власну спальню, де не прибирали 3 роки, повідомляє The Times of India.