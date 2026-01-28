Топовые стримеры зарабатывают огромные средства, но остаются обычными людьми, иногда очень ленивыми, сообщает 24 Канал.

Shroud вызвал отвращение состоянием своей мышки?

Бывший киберспортсмен Майкл Гржесик, известный как Shroud (Шрауд) является одним из самых популярных стримеров в сегменте шутеров.

Мастерство и харизма обеспечивают десятки тысяч зрителей и немалые рекламные контракты.

Однако из-за напряженного графика у Майкла не хватает времени на элементарные домашние дела, например: почистить свою игровую мышку.

На одной из трансляций, стример засветил ее в кадре, чем вызвал шок у фанатов, информирует Dexerto.

Будьте откровенны. Это противно или нормально? Я просто не знаю,

– растерянно спросил Шрауд, демонстрируя грязь на девайсе.

Момент позора: смотрите видео

Мышь Шрауда по сути выращивает живой организм, это нормально? pic.twitter.com/Q9foSTUJre - ModernWarzone (@ModernWarzone) 26 января, 2026

Фрагмент мгновенно завирусился в соцсетях. И, как и в любом вопросе в интернете, аудитория разошлась во мнениях.

Кто-то призвал Шрауда как можно скорее протереть это "безобразие", другие же начали смеяться и говорить, что видели мышки в худшем состоянии, в частности фотографией поделился пользователь X и стример под ником @camyslays.

Не флекс я знаю... но shroud получил NOTHING на меня pic.twitter.com/GX1qWsQl22 - CAMY (@camyslays) 26 января, 2026

