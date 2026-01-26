Политик Джеймс Фишбек не может дождаться, когда Rockstar наконец выпустит GTA 6, информирует Dexerto.

Кандидат в губернаторы использовал GTA 6 в политических целях?

Фишбек стремится стать следующим губернатором Флориды и начал свою предвыборную кампанию, не отказываясь от собственного хобби – любви к видеоиграм.

Действие GTA 6 развернется в вымышленном штате Леонида прообразом которого является Флорида.

23 января во время разговора с молодежью он обратился ко всем, кто ожидает GTA 6, и пообещал устроить им настоящий праздник в день релиза игры, конечно, в случае своей победы.

Когда наконец выйдет GTA 6, мы проведем 24-часовой марафон GTA 6 в резиденции губернатора! Лучшие ученики, каждый лучший ученик наших государственных школ придет сюда и немного поиграет в GTA 6,

– сказал политик.

Момент попал на видео, опубликованное в соцсети X пользователем Jacob Shiflet.

Речь политика: смотрите видео

В дополнение Фишбек еще раз отметил собственное увлечение, заявив, что флоридцам "нужен губернатор, который может угнать машину в GTA".

Политика и GTA 6: