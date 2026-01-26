Політик Джеймс Фішбек не може дочекатися, коли Rockstar нарешті випустить GTA 6, інформує Dexerto.

Кандидат у губернатори використав GTA 6 у політичних цілях?

Фішбек прагне стати наступним губернатором Флориди та почав свою передвиборчу кампанію, не цураючись власного хобі – любові до відеоігор.

Дія GTA 6 розгорнеться у вигаданому штаті Леоніда прообразом якого є Флорида.

23 січня під час розмови з молоддю він звернувся до всіх, хто очікує GTA 6, та пообіцяв влаштувати їм справжнє свято в день релізу гри, звісно, у разі своєї перемоги.

Коли нарешті вийде GTA 6, ми проведемо 24-годинний марафон GTA 6 в резиденції губернатора! Найкращі учні, кожен найкращий учень наших державних шкіл прийде сюди та трохи пограє в GTA 6,

– сказав політик.

Момент потрапив на відео, опубліковане у соцмережі X користувачем Jacob Shiflet.

На додачу Фішбек ще раз наголосив на власному захопленні, заявивши, що флоридцям "потрібен губернатор, який може викрасти машину в GTA".

