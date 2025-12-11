Скандал довкола звільнень з Rockstar не вщухає і вже дістався стін британського парламенту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

До теми Перенесення GTA 6 неочікувано стало однією з тем засідання польського парламенту

Кір Стармер візьметься за "справу" Rockstar?

Влада Великої Британії може втрутитися у скандал навколо творців GTA 6, принаймні така можливість існує після нещодавнього засідання уряду країни.

10 грудня, депутат лейбористської партії Шотландії Кріс Мюррей, як повідомляє members.parliament.uk, закликав кабінет міністрів розглянути скандальну ситуацію, що виникла з працівниками іменитої студії.

Компанія з виробництва відеоігор Rockstar у моєму окрузі минулого місяця звільнила 31 співробітника, не надавши доказів чи можливості представництва профспілкою. IWGB стверджує про порушення прав профспілок. Чи погоджується прем'єр-міністр з тим, що всі компанії, незалежно від прибутку та розміру, повинні дотримуватися трудового законодавства Великої Британії, і всі працівники мають право вступити до профспілки?,

– сказав Мюррей.

Кір Стармер, який взяв слово опісля, погодився, що ситуація є загрозливою та заявив, що він та міністри "розглянуть цю конкретну справу" і обов'язково триматимуть руку на пульсі подій.

Відео з засідання: перегляньте ролик

Union busting has consequences! UK Prime Minister Keir Starmer says the government will look into @RockstarGames's dismissal of 31 union members. pic.twitter.com/4EEM9NvcR7 — IWGB Game Workers (@IWGB_GW) December 10, 2025

Також британський прем'єр пообіцяв інформувати депутата Мюррея щодо перебігу справи.

Що відомо про скандал у Rockstar?