Скандал довкола звільнень з Rockstar не вщухає і вже дістався стін британського парламенту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.
До теми Перенесення GTA 6 неочікувано стало однією з тем засідання польського парламенту
Кір Стармер візьметься за "справу" Rockstar?
Влада Великої Британії може втрутитися у скандал навколо творців GTA 6, принаймні така можливість існує після нещодавнього засідання уряду країни.
10 грудня, депутат лейбористської партії Шотландії Кріс Мюррей, як повідомляє members.parliament.uk, закликав кабінет міністрів розглянути скандальну ситуацію, що виникла з працівниками іменитої студії.
Компанія з виробництва відеоігор Rockstar у моєму окрузі минулого місяця звільнила 31 співробітника, не надавши доказів чи можливості представництва профспілкою. IWGB стверджує про порушення прав профспілок. Чи погоджується прем'єр-міністр з тим, що всі компанії, незалежно від прибутку та розміру, повинні дотримуватися трудового законодавства Великої Британії, і всі працівники мають право вступити до профспілки?,
– сказав Мюррей.
Кір Стармер, який взяв слово опісля, погодився, що ситуація є загрозливою та заявив, що він та міністри "розглянуть цю конкретну справу" і обов'язково триматимуть руку на пульсі подій.
Відео з засідання: перегляньте ролик
Також британський прем'єр пообіцяв інформувати депутата Мюррея щодо перебігу справи.
Що відомо про скандал у Rockstar?
У жовтні Rockstar звільнила понад 30 працівників у Великій Британії та Канаді, що спричинило критику і звинувачення у порушенні трудових прав.
Організація IWGB стверджує, що співробітників звільнили через їхні наміри створити профспілку всередині компанії, тоді як Rockstar та Take-Two це заперечують.
Компанія пояснила звільнення "грубим порушенням службових обов’язків", і як виявилося під цим малось на увазі поширення конфіденційного листування у профспілковому чаті в Discord.
IWGB подала до суду та вимагає поновлення людей на роботі.