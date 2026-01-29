Anbernic выпустила геймпад, который измеряет пульс во время игры
- Anbernic выпустила геймпад RG G01, который отслеживает пульс игрока во время игры благодаря встроенным сенсорам в рукоятку.
- Контроллер совместим с различными платформами, поддерживает Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 ГГц и имеет частоту опроса 1000 Гц для минимизации задержек.
Компания Anbernic представила нетипичный игровой аксессуар - умный контроллер RG G01. Устройство отличается наличием компактного дисплея и способностью отслеживать физическое состояние пользователя непосредственно во время игрового процесса.
Кроме стандартных функций, геймпад фокусируется на иммерсивном опыте и совместимости с большим количеством современных платформ и операционных систем, рассказали Windows Central.
Чем удивляет техническое оснащение RG G01?
Новинка работает с компьютерами на Windows, консолями Nintendo Switch, а также устройствами под управлением SteamOS, Linux, Android и iOS. Для связи используется Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 ГГц или кабельное подключение.
Важной характеристикой является частота опроса 1000 Гц, что обеспечивает минимальные задержки даже в динамичных онлайн-битвах независимо от способа соединения.
Anbernic оснастили контроллер стиками, защищенными от дрейфа, и четырьмя дополнительными кнопками на задней панели, которые можно программировать под собственные нужды. Триггеры получили систему двухступенчатой блокировки для быстрых нажатий.
ANBERNIC RG G01 – смотрите видео:
За ощущения в играх отвечают пара асимметричных вибромоторов и шестиосевой гироскоп. Главной особенностью модели стали встроенные в рукоятку сенсоры для измерения частоты сердцебиения.
Данные о пульсе передаются на небольшой экран в режиме реального времени, который также служит для настройки самого манипулятора.
Пользователи смогут выбрать девайс в желтом, белом или черном цветах. Пока производитель не раскрыл розничную стоимость устройства и официальную дату начала продаж.