Кроме стандартных функций, геймпад фокусируется на иммерсивном опыте и совместимости с большим количеством современных платформ и операционных систем, рассказали Windows Central.

Чем удивляет техническое оснащение RG G01?

Новинка работает с компьютерами на Windows, консолями Nintendo Switch, а также устройствами под управлением SteamOS, Linux, Android и iOS. Для связи используется Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 ГГц или кабельное подключение.

Важной характеристикой является частота опроса 1000 Гц, что обеспечивает минимальные задержки даже в динамичных онлайн-битвах независимо от способа соединения.

Anbernic оснастили контроллер стиками, защищенными от дрейфа, и четырьмя дополнительными кнопками на задней панели, которые можно программировать под собственные нужды. Триггеры получили систему двухступенчатой блокировки для быстрых нажатий.

ANBERNIC RG G01 – смотрите видео:

За ощущения в играх отвечают пара асимметричных вибромоторов и шестиосевой гироскоп. Главной особенностью модели стали встроенные в рукоятку сенсоры для измерения частоты сердцебиения.

Данные о пульсе передаются на небольшой экран в режиме реального времени, который также служит для настройки самого манипулятора.

Пользователи смогут выбрать девайс в желтом, белом или черном цветах. Пока производитель не раскрыл розничную стоимость устройства и официальную дату начала продаж.