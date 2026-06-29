Новий сезон аніме за мотивами Cyberpunk 2077 отримав вікно виходу

Шанувальники рольової гри Cyberpunk 2077 отримають другий сезон аніме-серіалу за улюбленою грою. Netflix повідомив коли ж чекати на прем'єру.

Стало відомо, коли геймери та пересічні глядачі отримають новий сезон Cyberpunk Edgerunners від Netflix, інформує 24 Канал.

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Новий сезон аніме по Cyberpunk 2077 вийде вже цьогоріч?

13 вересня 2022 року відбулася прем'єра Cyberpunk Edgerunners. Серіал розповів історію Девіда Мартінеса – безпритульного хлопця, який намагався знайти своє місце під сонцем у жорстокому кримінальному світі Найт-Сіті.

Аніме стало справжнім успіхом та безсумнівно зробило свій внесок у реабілітацію гри Cyberpunk 2077 після її провального релізу.

Врешті, продовження стало лише питанням часу і от Netflix та CD Projekt Red повторно анонсували другий сезон Cyberpunk Edgerunners, розповівши, що він вийде на платформі восени 2026 року.

Нова команда. Той самий хаос. Cyberpunk: Edgerunners 2 вийде цієї осені. Тільки на Netflix,

– йдеться в анонсі.

New crew. Same chaos. Cyberpunk: Edgerunners 2 is coming this fall. Only on Netflix. pic.twitter.com/J7OxBhk7bN — Netflix (@netflix) June 28, 2026

Хоча точна дата релізу невідома, деякі деталі все ж є загальнодоступними.

Зокрема, точно ясно, що новий сезон стане окремою історією, а не продовженням першого. У ньому на глядачів чекають чотири абсолютно нові персонажі, повідомляє Gamerant.

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Персонажі другого сезону:

Вік Кінгслі – ветеран-мережник, який "живе в тіні своєї колишньої слави";

– ветеран-мережник, який "живе в тіні своєї колишньої слави"; Роман Каракс – молодий кіноман, одержимий документуванням життя інших;

– молодий кіноман, одержимий документуванням життя інших; Талія Ян – жінка з корпоративним вихованням, але прагненням до злочинного життя;

– жінка з корпоративним вихованням, але прагненням до злочинного життя; Д – мережник з Нації Змій, який став на шлях помсти.

Цікаво, що багатьом фанатам аніме постер другого сезону нагадав іншу відому "четвірку", але коментарів від творців серіалу з цього приводу поки що не було.

Обіцяють, що саме цей сезон покаже Найт-Сіті "у його найжорстокішому вигляді", що звучить вельми інтригуюче.