Стало известно, когда геймеры и обычные зрители увидят новый сезон сериала Cyberpunk Edgerunners от Netflix, сообщает 24 Канал.

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Новый сезон аниме по мотивам Cyberpunk 2077 выйдет уже в этом году?

13 сентября 2022 года состоялась премьера Cyberpunk Edgerunners. Сериал рассказал историю Дэвида Мартинеса – беспризорного парня, который пытался найти своё место под солнцем в жестоком криминальном мире Найт-Сити.

Аниме стало настоящим успехом и, несомненно, внесло свой вклад в реабилитацию игры Cyberpunk 2077 после её провального релиза.

В конце концов, продолжение стало лишь вопросом времени, и вот Netflix и CD Projekt Red вновь анонсировали второй сезон Cyberpunk Edgerunners, сообщив, что он выйдет на платформе осенью 2026 года.

Новая команда. Тот же хаос. Cyberpunk: Edgerunners 2 выйдет этой осенью. Только на Netflix,

– говорится в анонсе.

Хотя точная дата релиза неизвестна, некоторые детали всё же доступны общественности.

В частности, точно известно, что новый сезон станет отдельной историей, а не продолжением первого. В нём зрителей ждут четыре совершенно новых персонажа, сообщает Gamerant.

Тизер 2-го сезона: смотрите видео

Персонажи второго сезона:

Вик Кингсли – ветеран-сетевик, который "живет в тени своей бывшей славы";

– ветеран-сетевик, который "живет в тени своей бывшей славы"; Роман Каракс – молодой киноман, одержимый документированием жизни других;

– молодой киноман, одержимый документированием жизни других; Талия Ян – женщина с корпоративным воспитанием, но стремлением к преступной жизни;

– женщина с корпоративным воспитанием, но стремлением к преступной жизни; Д – сетевик из Нации Змей, вставший на путь мести.

Интересно, что многим фанатам аниме постер второго сезона напомнил другую известную "четвёрку", но комментариев от создателей сериала по этому поводу пока не было.

Обещают, что именно этот сезон покажет Найт-Сити "в его самом жестоком виде", что звучит весьма интригующе.