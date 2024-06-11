Оголошено про нову Anno 117: Pax Romana, яка перенесе нас у Древній Рим

Ubisoft підготувала сюрприз для шанувальників містобудівних стратегій. Студія повертає до життя франшизу Anno, нова частина якої відкриє гравцям Римську імперію, найбільш віддалене минуле з усіх, що ми наразі бачили. Дивіться тизер Anno 117: Pax Romana.

Показаний ролик не містить жодного ігрового процесу, а лише слугує рекламою, знятою з живим актором і на реальній локації.

Дивіться також Великі можливості: Ubisoft уперше показала реальний ґеймплей Assassin's Creed Shadows

Що ми знаємо про Anno 117

У той час як більшість ігор серії Anno відбувалися в європейську епоху Великих географічних відкриттів або близько до неї, і була навіть пара ігор у науково-фантастичному майбутньому, майбутня гра поверне нас у набагато більш ранній період історії.

Anno 117: Pax Romana дозволить гравцям перевтілитися в римського правителя, що керує провінцією в Лаціумі, що на території сучасної Італії, або кельтським племенем на території нинішньої Великої Британії. У кожній з локацій перед гравцями постануть власні типи завдань і викликів, які потрібно буде долати. Ви будуватимете місто на свій розсуд, керуючи всім, від акведуків до битв у вашому колізеї, будете поширювати римську культуру або переймати кельтські традиції, якщо забажаєте.

Тизер Anno 117: Pax Romana: відео

За розробкою стоїть студія Ubisoft Mainz, яка раніше створила Anno 1800.

Гравці досліджуватимуть величезну мультикультурну територію під владою імперії і візьмуть на себе роль губернатора, якому доручено управляти витратами на підтримання миру,

– кажуть розробники.

Нова частина матиме свіжу графіку, але з тим же стилем і атмосферою, що й у попередніх іграх. Звичайно, повертаються системи управління містом і глибокої заплутаної економіки, а також дипломатія і військові аспекти.

Ось, що пише студія в своєму анонсі: "Ми дуже раді нарешті представити Anno, натхненну Римською імперією. Це не тільки найбільший стрибок у часі, який ми коли-небудь робили, але й відкриває перед нами безліч можливостей перенести ігровий процес Anno в абсолютно нову епоху, а також представити гравцям багато нового контенту для дослідження. Ми втілимо мрію, на яку чекають мільйони гравців стратегій: керуючи однією з найбільш знакових стародавніх імперій, ми вийдемо за рамки цього і змінимо уявлення про Римську імперію в іграх".

Як зрозуміло з назви, події відбуватимуться у 117 році нашої ери.

Anno 117: Pax Romana вийде на ПК, а також на PlayStation 5 та Xbox Series X/S десь у 2025 році.