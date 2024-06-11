Раніше ми бачили кінематографічний трейлер, але нам не показали реальний ґеймплей. Цього разу в 13-хвилинному ролику можна подивитися на бої, інтерфейс, оточення, графіку та інше.

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Ігровий процес

Відео показує, як головні герої гри Ясуке та Наое мандрують сільською місцевістю, досліджуючи Фукучіяму. Далі ми бачимо кілька боїв, сюжетні кадри, стелс-ґеймплей і кадри втечі, а також більше кадрів відкритого світу.

За словами Ubisoft, кожен персонаж грає по-різному, надаючи перевагу власному стилю. Протягом гри гравці зможуть перемикатися між Ясуке та Наое за власним бажанням, але прямо в процесі виконання місій ви не зможете змінити персонажа. Ігровий процес показує, як до вбивства однієї і тієї ж цілі можна підійти з абсолютно різних боків, оскільки кожен із персонажів пропонує унікальний спосіб гри: Ясуке – сильний воїн, а Наое – непомітна ніндзя.

Відео починається з того, що Ясуке блукає сільською місцевістю і натрапляє на село. Мешканці села одразу ж звертають на нього увагу через його самурайський статус та кремезну фігуру, а також через те, що він чорношкірий. NPC вклоняються, коли Ясуке проходить повз них.

До речі: Ясуке – історична постать і перша реальна людина, яку Ubisoft зробила головним протагоністом за 17-річну історію серії. Він фактично знаменитість у цих краях.

Ґеймплей Assassin’s Creed Shadows: відео

Ясуке:

Бойовий стиль Ясуке нагадує інші ігри серії, зокрема більш пізню "Валгаллу", а також "Одісею".

Ми бачимо, як Ясуке вступає в бій, використовуючи навички, доступні на правому блоці здібностей у тандемі з основними атаками.

Ясуке може володіти кількома видами зброї, які гравці можуть перемикати. У трейлері ми бачимо, як пернач і катана завдають серйозної шкоди ворогам.

Ясуке вражає своєю силою та жорстокістю: його канабо може відривати голови, а його сила дозволяє пронизувати їх мечем і піднімати високо в повітря. Він може виламувати двері або тонкі стіни, пробігаючи крізь них.

Наое:

Наое своєю чергою грає як суміш оригінального, більш потайливого досвіду Assassin's Creed і справжнього шинобі (ніндзя): вона може використовувати гак, щоб дістатися до віддалених місць або вбити мішень, вона легка й хитра, що дозволяє їй зливатися з тінню, і має кілька кунаїв, які вона може кидати з безпечної висоти.

У той час як Ясуке увірвався до замку через головний вхід і за лічені хвилини вбив усіх, хто потрапив у поле зору, Наое проникає всередину непоміченою і безшумно вбиває охоронців.

Вона використовує викинутий очерет, щоб дихати під водою, занурюючись усім тілом за кілька футів від цілі, а також механіку світла, шуму та зміни оточення, уникнути виявлення.

Під час попереднього перегляду Наое і Ясуке успішно вбивають корумпованого сільського голову у кардинально різні способи, але обидва приклади нам показують анімацію вбивства в стилі Куросави — кольори зникають, поки сцена не стає повністю чорно-білою, за винятком яскраво-червоних бризок крові, що розбризкуються з його тіла.

Інші механіки

Серед інших оголошень під час презентації геймплею — запровадження річного циклу сезонів.

Це означає, що велика карта гри (яка хоч і буде великою, але не такою, як у "Вальгаллі") змінюватиметься залежно від пори року, а не лише від особливостей території, на яку ви приходите.

Кожен сезон відкриватиме нові таємниці та можливості для ігрового процесу, такі як бурі, що замітають сліди Наое та вбитих ворогів, а також звуки грому й дощу.

Іноді пори року можуть перешкоджати гравцям, наприклад, вода може замерзнути.

Крім того, ви можете погладити собаку, що ми також бачимо на початку ролика.

Реліз

Assassin's Creed Shadows повинна вийти 15 листопада для ПК, Xbox Series X/S та PS5.

Дія гри розгортається в Японії 16-го століття. "Країна прямує жорстоким шляхом до об'єднання, де заворушення зростають, оскільки з'являються нові коаліції, а корумповані іноземні впливи проникають у країну", – зазначили в Ubisoft.