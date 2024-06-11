Ранее мы видели кинематографический трейлер, но нам не показали реальный геймплей. На этот раз в 13-минутном ролике можно посмотреть на бои, интерфейс, окружение, графику и прочее.

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Игровой процесс

Видео показывает, как главные герои игры Ясукэ и Наоэ путешествуют по сельской местности, исследуя Фукучияму. Далее мы видим несколько боев, сюжетные кадры, стелс-геймплей и кадры побега, а также больше кадров открытого мира.

По словам Ubisoft, каждый персонаж играет по-разному, отдавая предпочтение собственному стилю. На протяжении игры игроки смогут переключаться между Ясукэ и Наоэ по собственному желанию, но прямо в процессе выполнения миссий вы не сможете сменить персонажа. Игровой процесс показывает, как к убийству одной и той же цели можно подойти с совершенно разных сторон, поскольку каждый из персонажей предлагает уникальный способ игры: Ясукэ – сильный воин, а Наоэ – незаметная ниндзя.

Видео начинается с того, что Ясукэ блуждает по сельской местности и наталкивается на деревню. Жители деревни сразу же обращают на него внимание из-за его самурайского статуса и коренастой фигуры, а также из-за того, что он чернокожий. NPC кланяются, когда Ясукэ проходит мимо них.

Кстати: Ясукэ – историческая фигура и первый реальный человек, которого Ubisoft сделала главным протагонистом за 17-летнюю историю серии. Он фактически знаменитость в этих краях.

Геймплей Assassin's Creed Shadows: смотрите видео

Ясукэ:

Боевой стиль Ясукэ напоминает другие игры серии, в частности более позднюю "Валгаллу", а также "Одиссею".

Мы видим, как Ясукэ вступает в бой, используя навыки, доступные на правом блоке способностей в тандеме с основными атаками.

Ясукэ может владеть несколькими видами оружия, которые игроки могут переключать. В трейлере мы видим, как пернач и катана наносят серьезный урон врагам.

Ясукэ поражает своей силой и жестокостью: его канабо может отрывать головы, а его сила позволяет пронзать их мечом и поднимать высоко в воздух. Он может выламывать двери или тонкие стены, пробегая сквозь них.

Наоэ:

Наоэ в свою очередь играет как смесь оригинального, более скрытного опыта Assassin's Creed и настоящего шиноби (ниндзя): она может использовать крюк, чтобы добраться до отдаленных мест или убить мишень, она легкая и хитрая, что позволяет ей сливаться с тенью, и имеет несколько кунаев, которые она может бросать с безопасной высоты.

В то время как Ясукэ ворвался в замок через главный вход и за считанные минуты убил всех, кто попал в поле зрения, Наоэ проникает внутрь незамеченной и бесшумно убивает охранников.

Она использует выброшенный камыш, чтобы дышать под водой, погружаясь всем телом в нескольких футах от цели, а также механику света, шума и изменения окружения, избежать обнаружения.

Во время предварительного просмотра Наоэ и Ясукэ успешно убивают коррумпированного сельского голову кардинально разными способами, но оба примера нам показывают анимацию убийства в стиле Куросавы — цвета исчезают, пока сцена не становится полностью черно-белой, за исключением ярко-красных брызг крови, разбрызгивающихся из его тела.

Другие механики

Среди других объявлений во время презентации геймплея — введение годового цикла сезонов.

Это означает, что большая карта игры (которая хоть и будет большой, но не такой, как в "Вальгалле") будет меняться в зависимости от времени года, а не только от особенностей территории, на которую вы приходите.

Каждый сезон будет открывать новые тайны и возможности для игрового процесса, такие как бури, заметающие следы Наоэ и убитых врагов, а также звуки грома и дождя.

Иногда времена года могут препятствовать игрокам, например, вода может замерзнуть.

Кроме того, вы можете погладить собаку, что мы также видим в начале ролика.

Релиз

Assassin's Creed Shadows должна выйти 15 ноября для ПК, Xbox Series X/S и PS5.

Действие игры разворачивается в Японии 16-го века. "Страна направляется жестоким путем к объединению, где беспорядки растут, поскольку появляются новые коалиции, а коррумпированные иностранные влияния проникают в страну", – отметили в Ubisoft.