Ubisoft пропонує вам стати бета-тестером майбутньої Anno 117: Pax Romana

У червні 2024 року компанія Ubisoft несподівано оголосила, що в розробці знаходиться нова частина популярної франшизи Anno. Вона перенесе гравців до Стародавнього Риму, щоб запропонувати оновлений досвід будівництва та управління містом. З того часу ми мало що чули про проєкт, але тепер так само неочікувано розробники відкрили реєстрацію на бета-версію. Поспішіть, якщо хочете встигнути.

Що потрібно робити

Якщо вам цікаво приєднатися до тестування і ви не боїтесь багів та помилок ранньої версії, переходьте за цим посиланням на сайт компанії, щоб зареєструватися та отримати шанс пограти в Anno 117: Pax Romana ще до її виходу. Ubisoft шукає гравців на ПК (Ubisoft Connect), Xbox Series X/S та PlayStation 5. Вам потрібно буде надавати зворотний зв'язок щодо проекту, повідомляючи студію про баги та інші недоліки, а також ви зможете висловити ваші побажання, які цілком можуть утілити в життя. Однак не всі, хто зареєструється, будуть допущені до участі, тому краще зареєструватися якомога швидше, пише 24 Канал.

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Anno 117: Pax Romana – це перша гра в серії, в якій гравці зможуть побути римським губернатором. Ви потрапите в світ, де на вибір буде доступний Лаціум або Альбіон, дві провінції з маловідомих територій імперії. У кожній провінції гравців чекають унікальні виклики, які потрібно долати.

Як і в попередніх іграх серії, лише від гравця залежатиме, як він будуватиме та торгуватиме, щоб розширювати свою територію, вплив та могутність.



Скриншот Anno 117 / Фото Ubisoft

У вересні студія провела великий плейтест майбутньої містобудівної стратегії. Згідно з дописом у блозі, розробники зробили великі кроки щодо покращення графіки островів та місцевості, переглянувши багато дизайнів, а також текстури дерев і скель. Відгуки Ubisoft описує як "я хочу поїхати туди у відпустку". Також обіцяють нову систему дипломатії та кращу взаємодію з NPC. Тепер у вас не буде ситуацій "я можу захопити будь-який острів, який захочу", адже цей момент також переосмислили.

Життя ваших громадян стане більш вагомим аспектом, але що саме зміниться, невідомо. Раніше ви могли взаємодіяти з жителями хіба що тоді, коли вони давали вам якісь завдання. В інший же час вони просто ходять по вулиці як ще одна декорація. Судячи з усього, тепер вони відіграватимуть більшу роль.



Скриншот Anno 117 / Фото Ubisoft

Точна дата виходу гри ще не розкривається, але це планують зробити десь у 2025 році.

Оскільки Ubisoft відходить від ексклюзиву на платформі ПК, Anno 117: Pax Romana буде випущена одночасно в Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, Xbox Series X/S та для PlayStation 5.

Цим роликом із живим актором Ubisoft анонсувала гру Anno 117: Pax Romana: відео