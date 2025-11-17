Anno 117: Pax Romana щойно вийшла, а вже втрапила в скандал

Компанія Ubisoft опинилася в центрі уваги через використання штучного інтелекту в своїй новій грі Anno 117: Pax Romana. Розробники визнали, що одне із зображень, згенероване нейромережею, потрапило у фінальну версію гри. Ця ситуація викликала жваву дискусію серед ігрової спільноти.

Що пішло не так із новою грою?

Нещодавно випущена стратегія Anno 117: Pax Romana, яка мала стати найамбітнішою частиною серії, отримала позначку про використання контенту, створеного штучним інтелектом, на своїй сторінці в Steam. Розробники з Ubisoft Mainz запевняли, що хоча ШІ-інструменти й застосовувалися для створення прототипів та ескізів, кінцевий продукт є результатом творчої праці команди художників. Проте уважні гравці помітили на одному із завантажувальних екранів арт, який мав явні ознаки генерації нейромережею, такі як деформовані частини тіла у персонажів, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Дивіться також Assassin's Creed мала закінчитися дуже давно – що змінило плани Ubisoft

Ця знахідка швидко поширилася в мережі та викликала хвилю критики з боку шанувальників серії Anno, яка завжди славилася своїм унікальним та якісним візуальним стилем. Гравці висловлювали своє розчарування тим, що в преміальній грі такого масштабу використовуються подібні технології замість ручної роботи художників. Деякі навіть заявили, що утримаються від покупки гри через цей інцидент.​



Це поточна версія екрана завантаження / Скриншот початково опублікований на Imgur від анонімного автора / Ubisoft

У відповідь на критику представники Ubisoft виступили із заявою, в якій визнали помилку. Вони пояснили, що зображення було тимчасовою "заглушкою" і не мало потрапити до релізної версії гри. Компанія в своїй заяві, яку цитує Kotaku, пообіцяла замінити цей ШІ-арт на остаточний варіант, створений художниками, у найближчому оновленні 1.3. Розробники також підкреслили, що для роботи над Anno 117: Pax Romana була зібрана найбільша команда художників за всю історію франшизи.

"Це зображення було тимчасовим, яке випадково пропустили під час процесу перевірки. Остаточне зображення додається тут і замінить поточну версію цієї ілюстрації в майбутньому оновленні 1.3. Оскільки Anno 117: Pax Romana є нашою найамбітнішою грою серії Anno, ми зібрали найбільшу команду художників за всю історію франшизи. Щоб впоратися з унікальним масштабом проекту, вони використовують інструменти штучного інтелекту для ітерацій, створення прототипів і досліджень. Кожен елемент, який гравці побачать у фінальній версії гри, відображає майстерність, художній талант і творче бачення команди", – йдеться в заяві.



Фінальна версія екрана завантаження від Ubisoft, яка буде додана в наступному патчі гри / Фото Ubisoft

Поки що незрозуміло, чи задовольнить це користувачів, адже, як можна побачити, в результаті компанія не видалила ШІ-малюнок повністю, а просто відредагувала його, видаливши частини зображення, які містили помилки, замість того, щоб завантажити щось нове, створене на 100% художником. Наразі це виглядає як напівміри, оскільки все інше, що було згенеровано штучним інтелектом і виглядало прийнятним, залишиться.



Ще одне зображення, де видно роботу ШІ / Скриншот початково опублікований на Imgur від анонімного автора / Ubisoft

ШІ в ігровій індустрії

Варто зазначити, що використання штучного інтелекту в розробці ігор стає все більш поширеною практикою. Платформа Steam навіть зобов'язала розробників вказувати, чи використовують вони ШІ у своїх проєктах, щоб гравці могли робити поінформований вибір.

Ситуація з Anno 117: Pax Romana стала яскравим прикладом того, як необережне поводження з новими технологіями може вплинути на репутацію навіть великих ігрових студій. Крім того, в мережі з'явилися припущення, що ШІ міг використовуватися і для створення деяких мовних локалізацій гри, що додало ще більше приводів для занепокоєння серед гравців.

Нагадаємо, Anno 117: Pax Romana вийшла на ПК, PlayStation 5 та Xbox. Гра отримує чудові відгуки на Metacritic, хоча перші гравці зазначають, що в проєкті за 90 доларів (у версії Gold Edition) не повинно бути ШІ.