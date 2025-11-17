Anno 117: Pax Romana только что вышла, а уже попала в скандал

Компания Ubisoft оказалась в центре внимания из-за использования искусственного интеллекта в своей новой игре Anno 117: Pax Romana. Разработчики признали, что одно из изображений, сгенерированное нейросетью, попало в финальную версию игры. Эта ситуация вызвала оживленную дискуссию среди игрового сообщества.

Что пошло не так с новой игрой?

Недавно выпущенная стратегия Anno 117: Pax Romana, которая должна была стать самой амбициозной частью серии, получила отметку об использовании контента, созданного искусственным интеллектом, на своей странице в Steam. Разработчики из Ubisoft Mainz уверяли, что хотя ИИ-инструменты и применялись для создания прототипов и эскизов, конечный продукт является результатом творческого труда команды художников. Однако внимательные игроки заметили на одном из загрузочных экранов арт, который имел явные признаки генерации нейросетью, такие как деформированные части тела у персонажей, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Эта находка быстро распространилась в сети и вызвала волну критики со стороны поклонников серии Anno, которая всегда славилась своим уникальным и качественным визуальным стилем. Игроки выражали свое разочарование тем, что в премиальной игре такого масштаба используются подобные технологии вместо ручной работы художников. Некоторые даже заявили, что воздержатся от покупки игры из-за этого инцидента.



Это текущая версия экрана загрузки / Скриншот изначально опубликован на Imgur от анонимного автора / Ubisoft

В ответ на критику представители Ubisoft выступили с заявлением, в котором признали ошибку. Они объяснили, что изображение было временной "заглушкой" и не должно было попасть в релизную версию игры. Компания в своем заявлении, которое цитирует Kotaku, пообещала заменить этот ИИ-арт на окончательный вариант, созданный художниками, в ближайшем обновлении 1.3. Разработчики также подчеркнули, что для работы над Anno 117: Pax Romana была собрана самая большая команда художников за всю историю франшизы.

"Это изображение было временным, которое случайно пропустили во время процесса проверки. Окончательное изображение добавляется здесь и заменит текущую версию этой иллюстрации в будущем обновлении 1.3. Поскольку Anno 117: Pax Romana является нашей самой амбициозной игрой серии Anno, мы собрали самую большую команду художников за всю историю франшизы. Чтобы справиться с уникальным масштабом проекта, они используют инструменты искусственного интеллекта для итераций, создания прототипов и исследований. Каждый элемент, который игроки увидят в финальной версии игры, отражает мастерство, художественный талант и творческое видение команды", – говорится в заявлении.



Финальная версия экрана загрузки от Ubisoft, которая будет добавлена в следующем патче игры / Фото Ubisoft

Пока непонятно, удовлетворит ли это пользователей, ведь, как можно увидеть, в результате компания не удалила ИИ-рисунок полностью, а просто отредактировала его, удалив части изображения, которые содержали ошибки, вместо того, чтобы загрузить что-то новое, созданное на 100% художником. Сейчас это выглядит как полумеры, поскольку все остальное, что было сгенерировано искусственным интеллектом и выглядело приемлемым, останется.



Еще одно изображение, где видно работу ИИ / Скриншот изначально опубликован на Imgur от анонимного автора / Ubisoft

ИИ в игровой индустрии

Стоит отметить, что использование искусственного интеллекта в разработке игр становится все более распространенной практикой. Платформа Steam даже обязала разработчиков указывать, используют ли они ИИ в своих проектах, чтобы игроки могли делать информированный выбор.

Ситуация с Anno 117: Pax Romana стала ярким примером того, как неосторожное обращение с новыми технологиями может повлиять на репутацию даже крупных игровых студий. Кроме того, в сети появились предположения, что ИИ мог использоваться и для создания некоторых языковых локализаций игры, что добавило еще больше поводов для беспокойства среди игроков.

Напомним, Anno 117: Pax Romana вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox. Игра получает отличные отзывы на Metacritic, хотя первые игроки отмечают, что в проекте за 90 долларов (в версии Gold Edition) не должно быть ИИ.