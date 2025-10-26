Величезна кількість відеоігор серії Assassin's Creed могла б не побачити світ, адже в Ubisoft спершу були зовсім інші плани на її розвиток, повідомляє 24 Канал з посиланням на FRVR.

Цікаво Китайська пародія на російську гру б'є рекорди в Steam

Успіх затягує?

Креативний директор Алекс Гатчінсон розповів, що першочерговим планом Ubisoft було зробити Assassin's Creed трилогією.

Третя гра мала бути про Десмонда, знаєте, вся ця історія в сьогоденні, а потім просто завершення франшизи,

– пригадав Гатчінсон.

Однак все пішло не за планом, оскільки студія побачила успіх перших частин та вирішила випустити спін-оффи, які вийшли у світ поки третя частина ще була у розробці.

Проблема успіху полягає в тому, що він затягує. І тому Ubisoft вставила ще дві гри між нами, перш ніж ми змогли закінчити,

– розповів Алекс про роботу над Assassin's Creed 3.

Як згадує розробник, Brotherhood й узагалі планувалася як доповнення, повідомляє Gaming Bolt, а потім стала повноцінною грою, після якої ще вийшла Revelations.

Оскільки ці два проєкти вийшли між основними частинами, серія стала "занадто важкою", тож розробники вирішили зробити контроверсійний вчинок – вбити протагоніста Десмонда Майлза.

Таким чином, вони хотіли закрити "оригінальну" сюжетну лінію аби надалі вільніше розповідати історії інших асасинів.

Хоча свого часу це рішення викликало чимало обурення серед фанатів, але зрештою виявилося правильним вибором і зробило франшизу такою, як ми її знаємо сьогодні.

Щоправда, тепер їй потрібен хронологічний порядок аби бодай розуміти в якому порядку грати, але це аж ніяк не мінус для шанувальників.