Asus та Xbox натякнули на спільний випуск портативної консолі

Asus може готувати до випуску нову портативну консоль ROG Ally, і, судячи з усього, до цього проєкту може бути причетна Xbox. Компанія Asus опублікувала загадковий тизер на своїй сторінці у соцмережах, на який відреагували офіційні акаунти Xbox та Windows.

У своєму тизері Asus обіцяє "новий рівень геймплею". Крім того, новий пристрій, найімовірніше, можуть показати на найближчому заході Xbox, розповідає 24 Канал.

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Анонс нової портативки Asus

Примітно, що оригінальну ROG Ally компанія анонсувала 1 квітня, і багато хто спочатку вважав це жартом. З цієї причини оголошення наступника саме в цей день виглядало б цілком логічним.

Залишається багато відкритих питань. Якщо Asus справді готує нову версію ROG Ally, які апаратні компоненти вона отримає? Яку роль у цьому пристрої відіграє Xbox? Чи хочуть компанії розмити межу між Xbox і ПК за допомогою цієї консолі? Чи буде це пристрій на базі Windows з додатковими функціями Xbox, чи йдеться про щось зовсім інше?

Також невідомо, на яких процесорах буде працювати потенційна нова версія ROG Ally. Чи збереже Asus співпрацю з AMD, як у попередньому поколінні? Якщо так, то чи отримає консоль новий Ryzen Z2 Extreme або ще більш потужне рішення?

Наразі офіційної інформації немає, але співпраця Asus та Xbox викликає чимало інтересу серед геймерів. До того ж наступна Xbox може запровадити настільки великі зміни, що взагалі більше не буде консоллю. Цілком можливо, що компанія вже зараз починає цей шлях.