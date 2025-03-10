Зовсім інший Xbox

По-перше, згідно з чутками, наступний пристрій Xbox, швидше за все, з'явиться не в 2026, а в 2027 році. Це означає, що нова Call of Duty вийде ще для старих консолей або буде перенесена. По-друге, замість традиційного формфактора нас може чекати щось більше схоже на ігровий ПК з конкретними сталими характеристиками, з якими розробники зможуть краще працювати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Дивіться також Xbox врятувала життя геймера та продовжила працювати після аварії

Це не сильно відрізняється від того, що ми маємо сьогодні. Перевага консолей над ПК завжди була в тому, що вони мають однакові характеристики на кожному пристрої, тому ви можете бути впевнені, що та чи інша гра, що розроблялась для цієї консолі, буде запускатися ідеально. Комп'ютери ж натомість ми або збираємо самостійно з тими характеристиками, які хочемо, або купуємо готову збірку, яка може мати тисячі й тисячі різних конфігурацій – різні відеокарти, процесори, обсяги оперативної пам'яті. Це означає, що на вашому комп'ютері може не запуститися якась нова гра.

Xbox уже довгий час балансує на межі прірви. Бренд остаточно програв це покоління домашніх консолей п'ятій PlayStation, а про покоління Xbox One узагалі варто забути. Але ПК – це все ще вкрай популярна платформа, яка до того ж може використовуватися для інших цілей, окрім ігор. Ба більше, вам навіть не потрібна консоль, щоб бути геймером на Xbox завдяки відповідним сервісам.

Саме тому Джез Корден, інсайдер із солідним послужним списком, вважає, що на горизонті може з'явитися щось радикальне. Замість того, щоб створювати повноцінну консоль Xbox, Microsoft випустить "ПК по суті", але з оболонкою, зручною для гри на телевізорі в ролі екрана. І так, він матиме певний набір специфікацій, однакових для всіх пристроїв, що дозволить розробникам ігор так само бути впевненими, що їхні проєкти запускатимуться на кожному новому Xbox і будуть правильно оптимізовані.

Такий ПК випускатиметься з Windows на борту. Він буде сумісний з усіма видами периферійних пристроїв і входів, і, ймовірно, матиме можливість перемикатися між різними режимами – ігровим інтерфейсом і загальним виглядом Windows. Тому ви зможете використовувати його і як звичайний ПК, і як домашню ігрову консоль.

Нагадаємо, раніше ми також розповіли, що Microsoft перенесла реліз Fable на 2026 рік, щоб дати команді більше часу на розробку. Гра буде запускатися на Xbox Series X/S.