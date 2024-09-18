Xbox покаже документальний фільм GSC Game World про створення S․T․A․L․K․E․R․ 2 в умовах війни

Українська студія-розробник ігор GSC Game World анонсувала вихід документального фільму під назвою War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2, знятий у партнерстві з компанією Xbox. Фільм розповість про виклики, з якими зіткнулася команда під час розробки S.T.A.L.K.E.R. 2, однієї з найочікуваніших ігор, на тлі війни між Росією та Україною.

Документальний фільм розповість про те, як розробники продовжували свою роботу в охопленій війною країні, і як їм вдавалося переміщати свою студію з однієї країни в іншу під час розробки гри. У ньому будуть висвітлені особисті історії, в тому числі творчої директорки студії Марії Григорович та інших членів команди, які брали участь у проєкті.

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У розмові з Variety Григорович зізналася, що спочатку прийняти пропозицію Xbox про створення документального фільму було страшно, але команда відчула, що їхня історія має бути розказана.

Ми стоїмо на плечах легенд, які створили перший S.T.A.L.K.E.R. Важливі речі ніколи не даються легко, але у нас була віра в себе і впевненість, що ми досягнемо успіху,

– сказала вона.

Тіна Саммерфорд, генеральна менеджерка Xbox з організації заходів, наголосила на важливості документування шляху GSC Game World, зазначивши, що наприкінці 2022 року Xbox побачила історію студії як таку, що заслуговує на те, щоб нею поділитися.

Трейлер War Game: Створення S.T.A.L.K.E.R. 2: дивіться відео

Режисером фільму виступить Ендрю Стефан, відомий своєю роботою над мінісеріалом Power On: Історія Xbox.

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Прем'єра War Game: Створення S.T.A.L.K.E.R. 2 відбудеться 3 жовтня 2024 року на офіційному YouTube-каналі Xbox. Тим часом реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 заплановано на 20 листопада 2024 року.