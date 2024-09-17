Що відомо про сюжетне доповнення

Shattered Space перенесе гравців до міста Дазра на планеті Ва'руун'кай, де гравець порине в таємниці Дому Ва'рууна – загадкового релігійного культу, що поклоняється Великому Змієві, розповідають у Bethesda.

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Гравцям доведеться протистояти серйозній космічній загрозі, спричиненій невдалим експериментом з гравітаційною технологією, проведеним Домом Ва'рууна. Катастрофа призвела до того, що космос розколовся на частини, захопивши Дазру в гравітаційні вихори і випустивши жахливих істот з інших вимірів в реальний світ.

Однією з ключових тем Starfield є прагнення людства до знань, а Shattered Space досліджує небезпечні наслідки, до яких може призвести надмірне захоплення цим прагненням.

Дія доповнення розгортається через кілька тижнів після катастрофічного експерименту, коли Дазра перебуває в безладі. У центрі міста утворився величезний кратер, а жителі відчайдушно шукають зниклих близьких, намагаючись впоратися з обмеженими ресурсами. До хаосу додається зникнення лідера Дому Ва'рууна, а фортеця культу оточена таємничим силовим полем, що залишає фракцію в хаосі.

Starfield Shattered Space: дивіться відео

Презентація, яка тривала понад дев'ять хвилин, була зосереджена в основному на елементах ігрового процесу, демонструючи поєднання сюжетного оповідання, багатого оточення та космічного жаху, які обіцяє подарувати Shattered Space.

За словами Bethesda, доповнення міститиме понад 500 локацій, створених вручну, і обіцяє бути масштабним та захоплюючим.

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Реліз Shattered Space запланований на 30 вересня і буде доступний на ПК через Steam та Microsoft Store, а також на консолях Xbox Series X та S. Вартість доповнення становитиме 30 доларів, хоча гравці, які володіють преміум або колекційним виданням Starfield, отримають його без додаткових витрат.