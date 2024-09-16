Минулого тижня група, яка називає себе "командою пристрасних фанатів", повідомила, що повернула права на Flappy Bird у Gametech Holdings, яка отримала контроль над торговою маркою після того, як від неї відмовився Нгуєн. Однак пізніше з'ясувалося, що Gametech Holdings не отримала права через пряму угоду з Нгуєном, а натомість придбала торгову марку безкоштовно, стверджуючи, що вона була незареєстрована.

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У своєму першому твіті за сім років Нгуєн підтвердив, що не має жодного відношення до перезапуску. «Ні, я не мав нічого спільного з їхньою грою. Я нічого не продавав. Я також не є прихильником [криптовалюти]», - написав Нгуєн, відповідаючи на зростаюче занепокоєння фанатів.

Зв'язок між перезапуском Flappy Bird і криптовалютою вперше був виявлений на офіційному сайті проєкту, який з того часу був видалений, але залишається доступним через Інтернет-архів. Сайт містив посилання на технологію Web3, криптовалюту TON і блокчейн-платформу Solana.

Фонд Flappy Bird, який зараз очолює дизайнер Майкл Робертс, пов'язаний з компанією 1208 Productions, що займається різними проєктами у сфері Web3, криптовалют і NFT.

Очікується, що нова версія Flappy Bird буде запущена у веб-браузерах до кінця осені, а версії для iOS і Android – у 2025 році. Перезапуск, як повідомляється, представить нові режими і персонажів, хоча залишається неясним, наскільки глибоко він буде інтегрувати елементи криптовалюти і блокчейну.