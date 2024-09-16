На прошлой неделе группа, которая называет себя "командой страстных фанатов", сообщила, что вернула права на Flappy Bird у Gametech Holdings, которая получила контроль над торговой маркой после того, как от нее отказался Нгуен. Однако позже выяснилось, что Gametech Holdings не получила права через прямую сделку с Нгуеном, а вместо этого приобрела торговую марку бесплатно, утверждая, что она была незарегистрирована.

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В своем первом твите за семь лет Нгуен подтвердил, что не имеет никакого отношения к перезапуску. "Ни, я не имел ничего общего с их игрой. Я ничего не продавал. Я также не являюсь сторонником [криптовалюты]", - написал Нгуен, отвечая на растущее беспокойство фанатов.

Связь между перезапуском Flappy Bird и криптовалютой впервые была обнаружена на официальном сайте проекта, который с тех пор был удален, но остается доступным через Интернет-архив. Сайт содержал ссылки на технологию Web3, криптовалюту TON и блокчейн-платформу Solana.

Фонд Flappy Bird, который сейчас возглавляет дизайнер Майкл Робертс, связан с компанией 1208 Productions, занимающейся различными проектами в сфере Web3, криптовалют и NFT.

Ожидается, что новая версия Flappy Bird будет запущена в веб-браузерах до конца осени, а версии для iOS и Android – в 2025 году. Перезапуск, как сообщается, представит новые режимы и персонажей, хотя остается неясным, насколько глубоко он будет интегрировать элементы криптовалюты и блокчейна.