Що віддають безплатно

Одна з двох доступних наразі ігор – це Rugrats: Adventures in Gameland або "Невгамовні: Пригоди в Ігроленді". Вона буде доступна до 19 вересня разом із Super Crazy Rhythm Castle. Після цього на нас чекає наступна пара безплатних ігор.

Дивіться також Найбезглуздіша кіберспортивна дисципліна зібрала рекордну кількість глядачів і випередила LOL

Мультсеріал "Невгамовні" від Nickelodeon виходив у 1991—2004 роках і приблизно в цей же час транслювався й в Україні. Дев'ять сезонів налічують 351 серію. У кожній серії на глядачів чекала нова пригода малюків, які втрапляли в різноманітні ситуації, поки їхні батьки нічого не помічали.

Що ж до гри, то розробники описують свій проєкт так: "Всіма улюблені малюки знову в строю! Коли Томмі, Чакі, Філ і Ліл бачать рекламний ролик нової відеогри Reptar, вони уявляють, що грають у свою власну відеогру. Завдяки силі уяви малюки перетворюють будинок Томмі на ігровий світ, сповнений екшену, захоплення та пригод. Перемикайтеся між прекрасною 8-бітною та HD графікою, обирайте свого улюбленого малюка та грайте поодинці або вдвох".

На жаль, гра має не дуже високу оцінку – 3,4 з 5 можливих балів. Натомість вона зовсім не вимоглива для сучасних комп'ютерів: процесор Core i3, відеокарта GTX 960 на 2 гігабайти та 2 гігабайти вільного місця на диску. Єдина доступна мова – англійська. Працює з Windows 10.

Дивіться трейлер Rugrats: Adventures in Gameland: відео

Надалі нас чекають такі ігри, як повністю монохромний TOEM та The Last Stand: Aftermath.