Что отдают бесплатно

Одна из двух доступных сейчас игр – это Rugrats: Adventures in Gameland или "Неугомонные: Приключения в Игроленде". Она будет доступна до 19 сентября вместе с Super Crazy Rhythm Castle. После этого нас ждет следующая пара бесплатных игр.

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Мультсериал "Неугомонные" от Nickelodeon выходил в 1991-2004 годах и примерно в это же время транслировался и в Украине. Девять сезонов насчитывают 351 серию. В каждой серии зрителей ждало новое приключение малышей, которые попадали в различные ситуации, пока их родители ничего не замечали.

Что же касается игры, то разработчики описывают свой проект так: "Всеми любимые малыши снова в строю! Когда Томми, Чаки, Фил и Лил видят рекламный ролик новой видеоигры Reptar, они представляют, что играют в свою собственную видеоигру. Благодаря силе воображения малыши превращают дом Томми в игровой мир, полон экшена, увлечения и приключений. Переключайтесь между прекрасной 8-битной и HD графикой, выбирайте своего любимого малыша и играйте в одиночку или вдвоем".

К сожалению, игра имеет не очень высокую оценку – 3,4 из 5 возможных баллов. Зато она совсем не требовательна для современных компьютеров: процессор Core i3, видеокарта GTX 960 на 2 гигабайта и 2 гигабайта свободного места на диске. Единственный доступный язык – английский. Работает с Windows 10.

Смотрите трейлер Rugrats: Adventures in Gameland: видео

В дальнейшем нас ждут такие игры, как полностью монохромный TOEM и The Last Stand: Aftermath.