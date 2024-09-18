Документальный фильм расскажет о том, как разработчики продолжали свою работу в охваченной войной стране, и как им удавалось перемещать свою студию из одной страны в другую во время разработки игры. В нем будут освещены личные истории, в том числе творческого директора студии Марии Григорович и других членов команды, которые принимали участие в проекте.

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В разговоре с Variety Григорович призналась, что сначала принять предложение Xbox о создании документального фильма было страшно, но команда почувствовала, что их история должна быть рассказана.

Мы стоим на плечах легенд, которые создали первый S.T.A.L.K.E.R. Важные вещи никогда не даются легко, но у нас была вера в себя и уверенность, что мы добьемся успеха,

– сказала она.

Тина Саммерфорд, генеральный менеджер Xbox по организации мероприятий, подчеркнула важность документирования пути GSC Game World, отметив, что в конце 2022 года Xbox увидела историю студии как такую, что заслуживает того, чтобы ею поделиться.

Трейлер War Game: Создание S.T.A.L.K.E.R. 2: смотрите видео

Режиссером фильма выступит Эндрю Стефан, известный своей работой над мини-сериалом Power On: История Xbox.

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Премьера War Game: Создание S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 3 октября 2024 года на официальном YouTube-канале Xbox. Тем временем релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 20 ноября 2024 года.