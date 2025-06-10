Що відомо про Invincible VS

Анонс першої повноцінної відеогри для ПК та консолей за франшизою "Невразливий" відбувся під час заходу Xbox Games Showcase. Після успіху мобільної гри та візуальної новели, присвяченої Атомній Єві, шанувальники нарешті отримають масштабний проєкт. Розробкою займається студія Quarter Up, а видавцем виступить Skybound Games. Реліз гри заплановано на 2026 рік для платформ ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Гравцям належить збирати команди з трьох персонажів і битися в онлайн-матчах з іншими користувачами. За своєю командною механікою гра нагадує серію Marvel vs. Capcom, проте рівень жорстокості та кривавості боїв відсилає до Mortal Kombat. Кожен боєць матиме унікальні та брутальні добивання. Окрім змагального та казуального багатокористувацьких режимів, у грі буде однокористувацька сюжетна кампанія, а також аркадний режим і тренування.

Серед уже підтверджених персонажів — Марк Грейсон (Невразливий), його батько Нолан (Омнімен), Атомна Єва, Рекс Сплоуд, Куленепробивний, а також Тула і Лукан. Повідомляється, що деякі актори з оригінального мультсеріалу можуть повернутися до озвучення своїх ролей у грі. Зокрема, над мультсеріалом працюють Марк Гемілл, Сет Роґен, Зазі Бітц, Джонатан Сіммонс, Сандра О, Закарі Куінто, Магершала Алі, Езра Міллер. Однак зараз невідомого, хто саме може з'явитися.

Точної дати релізу ще немає, однак студія вже випустила трейлер.

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