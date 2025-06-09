Нова стратегія у світі Вестероса

Розробкою гри займається студія PlaySide, відома своїм попереднім досвідом у жанрі стратегій реального часу, зокрема грою Age of Darkness: Final Stand. На презентації було показано дебютний трейлер. У ньому можна побачити багатьох знайомих персонажів із телесеріалу "Гра престолів". Трейлер також демонструє битви, які фанати, ймовірно, хотіли побачити в оригінальній історії, але так і не дочекалися. Наприклад, ми бачимо двобій між Королем Ночі та Джоном Сноу, в котрому останній програє, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Game of Thrones: War For Westeros дасть змогу гравцям взяти участь у конфліктах Вестероса, але вже не як спостерігачі, а як активні учасники "Гри престолів". Як заявив Раян Макмахон, ігровий директор PlaySide Studios, гравці зможуть "сидіти на місці сили". Вони зможуть очолити війська відомих домів, таких як Дім Старків, Дім Ланністерів, Дім Таргарієнів, або навіть командувати силами Короля Ночі та його армією мертвих. Гравцям надається можливість змінити долю королівства.

У грі передбачені глибоко асиметричні стратегії для кожної фракції, що включають унікальних героїв, армії та ігрові механіки, натхненні відомими з книжок і серіалу битвами. У самих битвах гравці зможуть використовувати різноманітні типи військ, включаючи піхоту, кавалерію, облогові машини, велетнів та драконів. Ці юніти будуть доступні як для нападу на інші фракції, так і для захисту своїх володінь.

Головна мета гравця – перехитрити та обійти суперників, використовуючи здібності героїв та інстинкти воєначальника. У грі можна буде як зіграти швидкі сутички, так і пройти довшу війну за контроль над Сімома Королівствами. Гравець може діяти самостійно або з друзями. Кожне рішення має значення, і кожна битва впливає на подальші події. Гра дозволить переосмислити найбільш знакові битви та поворотні моменти із серіалу. Гравці зможуть маніпулювати політикою королівства, щоб зібрати могутніх прибічників, схилити лояльність та обійти ворогів у боротьбі за владу.

Дивіться трейлер Game of Thrones: War for Westeros: відео

Платформа й дата виходу