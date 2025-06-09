Новая стратегия в мире Вестероса

Разработкой игры занимается студия PlaySide, известная своим предыдущим опытом в жанре стратегий реального времени, в частности игрой Age of Darkness: Final Stand. На презентации был показан дебютный трейлер. В нем можно увидеть многих знакомых персонажей из телесериала "Игра престолов". Трейлер также демонстрирует битвы, которые фанаты, вероятно, хотели увидеть в оригинальной истории, но так и не дождались. Например, мы видим поединок между Королем Ночи и Джоном Сноу, в котором последний проигрывает, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

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Game of Thrones: War For Westeros позволит игрокам принять участие в конфликтах Вестероса, но уже не как наблюдатели, а как активные участники "Игры престолов". Как заявил Райан Макмахон, игровой директор PlaySide Studios, игроки смогут "сидеть на месте силы". Они смогут возглавить войска известных домов, таких как Дом Старков, Дом Ланнистеров, Дом Таргариенов, или даже командовать силами Короля Ночи и его армией мертвых. Игрокам предоставляется возможность изменить судьбу королевства.

В игре предусмотрены глубоко асимметричные стратегии для каждой фракции, включающие уникальных героев, армии и игровые механики, вдохновленные известными из книг и сериала битвами. В самих битвах игроки смогут использовать разнообразные типы войск, включая пехоту, кавалерию, осадные машины, великанов и драконов. Эти юниты будут доступны как для нападения на другие фракции, так и для защиты своих владений.

Главная цель игрока – перехитрить и обойти соперников, используя способности героев и инстинкты военачальника. В игре можно будет как сыграть быстрые схватки, так и пройти более длинную войну за контроль над Семью Королевствами. Игрок может действовать самостоятельно или с друзьями. Каждое решение имеет значение, и каждая битва влияет на дальнейшие события. Игра позволит переосмыслить наиболее знаковые битвы и поворотные моменты из сериала. Игроки смогут манипулировать политикой королевства, чтобы собрать мощных сторонников, склонить лояльность и обойти врагов в борьбе за власть.

Смотрите трейлер Game of Thrones: War for Westeros: видео

Платформа и дата выхода