Коли реліз

Після тривалого періоду невизначеності нарешті підтверджено, що Black Myth: Wukong вийде на Xbox Series X/S 20 серпня 2025 року. Це трапиться рівно через рік після релізу гри на PlayStation та ПК. Попереднє замовлення стане доступним уже 18 червня. До 11 липня стандартне та преміум-видання гри продаватимуться зі знижкою 20% у рамках розпродажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Дивіться також Minecraft оголошує колаборацію з Adidas, обіцяючи купу безплатного контенту

Тривала відсутність Xbox-версії викликала чимало питань серед фанатів. Першочергово припускалося, що йдеться про тимчасову ексклюзивність для PlayStation, однак пізніше з’ясувалося, що причиною затримки стали технічні труднощі, пов’язані з обмеженнями Xbox Series S. Директор Game Science підтвердив, що розробники зіткнулися з проблемами оптимізації через обмежений обсяг пам’яті менш потужної консолі.

Попри це, гра все ж з’явиться на Xbox – і на фоні цього релізу не виключено, що Game Science підготує оновлене або розширене видання для всіх платформ. Згідно з чутками, студія працює над DLC, тож виступ на Xbox Showcase, який відбудеться найближчим часом, може стати місцем для нових анонсів. Ймовірно, саме там буде оголошено, чи увійде гра до каталогу Xbox Game Pass.

Black Myth: Wukong стала одним із найяскравіших релізів 2024 року. Хоч гра й не здобула жодної з головних нагород, вона отримала відзнаку "Голос гравця" на The Game Awards, що лише підкреслює її популярність. Тепер гравці Xbox нарешті отримають змогу приєднатися до цієї історії.