Нове доповнення та реальна колекція

У межах співпраці Minecraft та Adidas у грі з'явилося безкоштовне доповнення Adidas Adventurers. Гравці отримають трьох нових супутників, які допомагають у грі завдяки корисним ефектам. Серед них – Тренер, який знаходить руду та може телепортувати її до гравця, Талісман, що автоматично збирає врожай та предмети, а також Напарник, який допомагає в бою з мобами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Найціннішим компаньйоном є Тренер – він відкриває доступ до системи квестів, де за виконання певних завдань (наприклад, подолана дистанція або переможені вороги) гравці отримують лутбокси Adidas.

У синіх скриньках можна знайти стандартні предмети Minecraft, а в золотих – броню з унікальним дизайном та фірмовими трьома смужками.

Ця екіпіровка не лише виглядає стильно, а й має особливі ефекти, як-от дихання під водою чи можливість відбивати атаки.

Усе це доступне безкоштовно на Minecraft Marketplace для власників Minecraft: Bedrock Edition.

Приклади ігрового контенту, який буде доступний в рамках колаборації з Adidas / Фото Mojang Studios

Одяг від Adidas

Колаборація не обмежується грою, адже Adidas випускає лімітовану колекцію одягу, натхненну світом Minecraft. У продажу – футболки, шорти, спортивні костюми та кросівки для дітей і підлітків. У дизайні використані образи знайомих мобів гри. Придбати речі можна на офіційному сайті компанії.

Adidas випускає колекцію одягу, натхненну Minecraft / Фото Mojang Studios