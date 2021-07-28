Нашестя міфічних істот: анонсовано масштабне доповнення для стратегії Total War Saga: Troy

Компанія Creative Assembly анонсувала нове масштабне доповнення для Total War Saga: Troy. Геймерам показали перший трейлер, а також розповіли, що одночасно з цим оновленням гра вийде в Steam.

Компанія Creative Assembly потішила всіх шанувальників своїх стратегій одразу кількома цікавими анонсами. Щоправда, одразу варто відзначити, що цього разу вони поділилися інформацією лише про гру Total War Saga: Troy.

Також цікаво Масштабна битва людей з демонами: у мережі з'явився перший геймплей Total War: Warhammer III

Представники компанії розповіли, що вже 2 вересня для цієї відеогри вийде масштабне доповнення з назвою "Mythos". Присвячене воно різноманітним міфологічним істотам, які нарешті зможуть вийти на віртуальні поля бою. З виходом цього оновлення в грі з'явиться Лернейська гідра, величезний Грифон та триголовий пес Цербер. Цих істот можна буде використовувати в боях, хоча не все так просто, бо попередньо їх потрібно ще буде відслідкувати та зловити.

Гідра в грі Total War Saga: Troy / Фото з сайту Total War

Грифон в грі Total War Saga: Troy / Фото з сайту Total War

Цербер в грі Total War Saga: Troy / Фото з сайту Total War

Також розробники відзначили, що у грі з'являться й міфологічні версії істот з оригіналу (циклопи, гарпії та кентаври). З цікавого можна ще додати, що у відеогрі будуть й різноманітні божественні сили, наприклад, блискавки Зевса. Зрозуміло, що навряд чи всім шанувальникам оригінальної гри могла б сподобатися така навала міфологічних створінь. Саме для таких фанатів розробники додадуть у відеогру історичний режим, у якому не буде всіх цих нереалістичних елементів.

Також уже відомо, що гра Total War Saga: Troy вийде в сервісі Steam одночасно з цим доповненням. Нагадаємо, що відеогра весь останній рік (вийшла 13 серпня 2020 року) була ексклюзивом Epic Games Store. Щоправда, поки не можна придбати в Steam цю гру чи доповнення до неї, хоча її особиста сторінка вже з'явилася. Наостанок варто відзначити, що в Epic Games Store зараз можна передзамовити доповнення "Mythos" за 475 гривень.

Трейлер доповнення "Mythos": відео