Компания Creative Assembly порадовала всех поклонников своих стратегий сразу несколькими интересными анонсами. Правда, сразу стоит отметить, что на этот раз они поделились информацией только об игре Total War Saga: Troy.

Также интересно Масштабная битва людей с демонами: в сети появился первый геймплей Total War: Warhammer III

Представители компании рассказали, что уже 2 сентября для этой видеоигры выйдет масштабное дополнение с названием "Mythos". Посвящено оно разнообразным мифологическим существам, которые наконец-то смогут выйти на виртуальные поля боя. С выходом этого обновления в игре появится Лернейская гидра, огромный Грифон и трехглавый пес Цербер. Этих существ можно будет использовать в боях, хотя не все так просто, потому что предварительно их нужно еще будет отследить и поймать.

Гидра в игре Total War Saga: Troy / Фото с сайта Total War

Грифон в игре Total War Saga: Troy / Фото с сайта Total War

Цербер в игре Total War Saga: Troy / Фото с сайта Total War

Также разработчики отметили, что в игре появятся и мифологические версии существ с оригинала (циклопы, гарпии и кентавры). Из интересного можно еще добавить, что в видеоигре будут и различные божественные силы, например, молнии Зевса. Понятно, что вряд ли всем поклонникам оригинальной игры могло бы понравиться такое нашествие мифологических созданий. Именно для таких фанатов разработчики добавят в видеоигру исторический режим, в котором не будет всех этих нереалистичных элементов.

Также уже известно, что игра Total War Saga: Troy выйдет в сервисе Steam одновременно с этим дополнением. Напомним, что видеоигра весь последний год (вышла 13 августа 2020 года) была эксклюзивом Epic Games Store. Правда, пока нельзя приобрести в Steam игру или дополнения к ней, хотя ее личная страница уже появилась. Напоследок стоит отметить, что в Epic Games Store сейчас можно предзаказать дополнение "Mythos" за 475 гривен.

Трейлер дополнения "Mythos": видео