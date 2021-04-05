У сервісі Steam розпочалося тестування нової відеогри із назвою GRIT. За жанром це королівська битва, де геймерів відправляють у часи Дикого Заходу.

У крамниці Steam з'явилася сторінка відеогри із назвою GRIT, яка має стати дебютним проєктом для студії Team GRIT. Вже розпочалися закриті тестування гри, а у дочасний доступ вона має вийти вже до кінця весни. Відеогра з'явилася лише у сервісі Steam, а про версію для консолей розробники поки нічого не говорили.

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GRIT – це класична королівська битва на 100 гравців, але у сетинґу Дикого Заходу. У відеогрі буде три режими гри: для одного користувача, парний та командний, який розрахований на 4 гравців. Розробники пообіцяли, що у грі з'явиться понад 20 видів зброї того часу, а також різноманітне ковбойське спорядження. Також у відеогрі буде цікава система перків: геймерам потрібно збирати певні комбінації гральних карт (як у покері), щоб отримувати бонуси. Наприклад, деякі дають можливість швидко підіймати пораненого союзника, а інші – лікуватися швидше самому.

Звісно, це часи Дикого Заходу, тому без коней та потягів не обійшлося. Розробники відзначили, що в їхньої команди вийшло дуже гарно відтворити їзду та стрільбу на конях. Також останніх можна буде використовувати як додатковий інвентар, чи навіть викрадати у своїх опонентів. Потяги у відеогрі потрібно буде грабувати, бо вони перевозять цінні та корисні предмети. Також у таких транспортних засобах можна буде ховатися від ворогів.

Геймери вже можуть взяти участь у тестуваннях гри, хоча варто відзначити, що грати потрібно буде на північноамериканських серверах. Усі учасники цих тестувань зможуть отримати унікальні внутрішньоігрові предмети. Також поки невідомо, у якому форматі буде розповсюджуватися відеогра: за кошти чи безплатно.

GRIT​ / Фото крамниця Steam

Трейлер відеогри GRIT​ – відео