В сервисе Steam началось тестирование новой видеоигры под названием GRIT. По жанру это королевская битва, где геймеров отправляют во времена Дикого Запада.

В магазине Steam появилась страница видеоигры под названием GRIT, которая должна стать дебютным проектом для студии Team GRIT. Уже началось закрытое тестирование игры, а в ранний доступ она должна выйти уже к концу весны. Видеоигра появилась только в сервисе Steam, а о версии для консолей разработчики пока ничего не говорили.

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GRIT – это классическая королевская битва на 100 игроков, но в сетинге Дикого Запада. В видеоигре будет три режима игры: для одного пользователя, парный и командный, рассчитанный на 4 игроков. Разработчики пообещали, что в игре появится более 20 видов оружия того времени, а также разнообразное ковбойское снаряжение. Также в видеоигре будет интересна система перков: геймерам нужно собирать определенные комбинации игральных карт (как в покере), чтобы получать бонусы. Например, некоторые дают возможность быстро поднимать раненого союзника, а другие – лечиться быстрее самому.

Конечно, это времена Дикого Запада, поэтому без лошадей и поездов не обошлось. Разработчики отметили, что в их команды получилось очень хорошо воспроизвести езду и стрельбу на лошадях. Также последних можно будет использовать как дополнительный инвентарь, или даже похищать у своих оппонентов. Поезда в видеоигре нужно будет грабить, потому что они перевозят ценные и полезные предметы. Также в таких транспортных средствах можно будет прятаться от врагов.

Геймеры уже могут принять участие в тестировании игры, хотя стоит отметить, что играть нужно будет на североамериканских серверах. Все участники этих тестов смогут получить уникальные внутриигровые предметы. Также пока неизвестно, в каком формате будет распространяться видеоигра: за денежные средства или бесплатно.

GRIT / Фото магазин Steam

Трейлер видеоигры GRIT – видео