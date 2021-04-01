Студия Auroch Digital занимается разработкой видеоигры под названием Brewmaster. Игроки смогут попробовать себя в роли настоящих пивоваров, а также создать пиво своей мечты.

В магазине Steam появилась страница видеоигры под названием Brewmaster. Разработчиком игры выступает студия Auroch Digital, а издателем компания Sold Out. Точной даты выхода своей видеоигры они не назвали, но ее релиз должен состояться на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Switch.

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Видеоигра Brewmaster может понравиться всем поклонникам пенных и хмельных напитков. Игроки получат в свое распоряжение крохотную, но домашнюю и атмосферную пивоварню. Свое рабочее место можно будет улучшать (покупать и модернизировать оборудование) или украшать. В видеоигре также появятся все этапы производства пива, а игроки смогут создать брендированную этикетку или придумать название для своей продукции.

Разработчики пообещали, что в видеоигре Brewmaster будет реалистичное моделирование химических и ферментационных процессов. Геймеры смогут варить пиво по классическим рецептам или экспериментировать и создавать собственные вариации этого хмельного напитка. Игроки смогут узнать о всех тонкостях этого процесса, а также стать настоящими профессионалами этого дела (виртуально). Разработчики отметили, что игра подойдет даже людям, которые вообще незнакомы с процессом производства пива и просто хотят насладиться увлекательным игровым процессом.

В Brewmaster будет два режима игры: полноценная сюжетная кампания и творческий. В сюжетном режиме игроки познакомятся с основами пивоварения, а также смогут отправлять свое пиво на виртуальные конкурсы, чтобы соперничать с лучшими пивоварами и зарабатывать пивные жетоны (игровая валюта). Также в видеоигре появятся элементы менеджмента, поскольку геймеры смогут договариваться с различными заведениями о поставках своего пива.

Вид пивоварни в игре Brewmaster / Фото магазин Steam

Рабочее место в видеоигре Brewmaster / Фото магазин Steam

Окно с характеристиками пива в игре Brewmaster / Фото магазин Steam

Книга рецептов в видеоигре Brewmaster / Фото магазин Steam

Трейлер видеоигры Brewmaster – видео