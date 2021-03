Компания Daedalic Entertainment показала новый трейлер видеоигры The Lord of the Rings: Gollum. А журналисты The Gamer побывали на специальном показе и увидели геймплей.

Компания Daedalic Entertainment анонсировала новый проект во вселенной "Властелина колец" еще в марте 2019 года. Прошло уже два года, но разработчики не спешат делиться интересными деталями. Например, первый полноценный показ геймплея состоялся лишь на прошлой неделе.

Главным героем видеоигры The Lord of the Rings: Gollum станет Голлум, а разработчики планируют показать период его жизни после потери "прелести" (между двумя трилогиями). Они отмечают, что в игре будет борьба двух личностей, а геймерам нужно будет выбирать какую-то из них. Сюжет должен быть нелинейный, а также можно будет встретить немало известных персонажей из этой вселенной. Голлум умеет лазать по стенам, а также взбираться на различные высоты. Правда, бойцом главного героя трудно назвать, поэтому нужно будет активно использовать стелс.

Стоит начать именно с нового трейлера, который трудно назвать очень информативным, поскольку геймплейных моментов очень мало. Продолжительность этого видео всего 50 секунд, а поклонникам показали как Голлум пробирается через крепость орков, а также его бегство от пауков.

Трейлер видеоигры The Lord of the Rings: Gollum – видео

На прошлой неделе также состоялся закрытый показ геймплея The Lord of the Rings: Gollum для журналистов. Издание The Gamer поделилось интересными деталями из этого события:

Видеоигра The Lord of the Rings: Gollum может стать первой в серии.

Показывали очень старую версию игры, поэтому графическую составляющую пока трудно оценить.

Хвалят игру за дизайн уровней и вертикальность окружающей среды. Видеоигра немного напоминает первые части серии Assassin's Creed.

В основном игроки будут заниматься стелсом и паркуром, а также должны появиться и подводные уровни.

Бой будет дополнительной игровой механикой, а ликвидировать своих врагов Голлум может только со спины.

Борьба личностей будет влиять на отношения с различными персонажами, а также на слухи о Голлуме.

Выход видеоигры The Lord of the Rings: Gollum состоится в 2022 году на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Точную стоимость своего проекта разработчики пока не называли, хотя в игры уже появилась собственная страница в магазине Steam.