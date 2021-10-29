Реліз відеогри Battlefield 2042 має відбутися вже наприкінці листопада, а тому представники студії DICE продовжують активно готувати шанувальників серії до цієї події. Цього разу вони представили новий трейлер, який присвячений мапам, які з'являться у цій відеогрі.

Як справи в конкурентів Розробники Call of Duty: Warzone показали нову мапу, яка замінить Верданськ

Варто розпочати з того, що геймерам цей трейлер сподобався більше, ніж попередній, який просто "потонув" у негативних відгуках. Здається, розробники все ж таки зробили певні висновки. Отже, цього разу вони показали, який вигляд матимуть бої на наступних мапах: Renewal, Breakaway та Discarded. А також поділилися деякою інформацією про ці локації. Варто відзначити, що на релізі у грі Battlefield 2042 буде сім гральних мап, а тому, можливо, у такому ж стилі розробники представлять й інші карти.

Новий геймплейний трейлер відеогри Battlefield 2042: відео

Renewal – мапа, яка знаходиться в Аравійській пустелі, Єгипет. Вона складається з двох різних частин, які розділені гігантською стіною. Перша частина буде мати вигляд сучасного фермерського комплексу, а друга – звичайної пустелі.

Renewal / Фото з сайту Electronic Arts

Breakaway – найбільша мапа у відеогрі Battlefield 2042, яка знаходиться на території Антарктиди з назвою Земля Королеви Мод. У всесвіті гри це дуже важлива стратегічна точка, де йде видобуток нафти. А тому геймери зможуть побачити не лише місцеві краєвиди, а й функціонуючу бурову платформу.

Breakaway / Фото з сайту Electronic Arts

Discarded – водна мапа, яка знаходиться в місті Аланг, Індія. У всесвіті відеогри там розташоване затоплене поселення, а також кладовище водних суден. Загалом геймерам потрібно буде змагатися серед уламків різноманітних кораблів.

Discarded​ / Фото з сайту Electronic Arts

Нагадаємо, що реліз гри Battlefield 2042 має відбутися 19 листопада на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.