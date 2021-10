Розробники з Raven Software та Infinity Ward нарешті поклали край спекуляціям й поділилися офіційними планами на впровадження нової карти в Call of Duty: Warzone, підкріпивши інформацію соковитими скриншотами.

Неочікувано Програти можна в будь-якій ситуації: неочікувана розв'язка матчу з Call of Duty: Warzone

Попри надії гравців на те, що випробувати нову мапу можна буде вже незабаром, її вихід планується лише на початку грудня. Проте, це не означає, що у листопаді геймерів залишать без контенту.

Вже 18 числа у грі розпочнеться захід "Operation: Flashback", покликаний віддати данину Верданську, що стане, як кажуть самі розробники, "останнім танцем" популярної мапи.

Готуйтеся прощатися з Верданськом / зображення callofduty.com

З 24 листопада, у Warzone розпочнеться подія "Secrets of the Pacific", що дасть гравцям можливість дізнатися дещо про майбутню мапу, перш ніж вона буде повноцінно опублікована. Далі з 30 листопада до 1 грудня включно відбудеться фінальний для Верданську захід – "Last Hours of Verdansk".

Наступного дня (2 грудня) офіційно розпочнеться 1 сезон злиття Call of Duty Vanguard та Warzone і гравці перейдуть на нову мапу в тихоокеанському стилі під назвою Кальдера, а не Пацифік, як усі думали раніше. Всю цю інформацію розробники підкріпили низкою мальовничих скриншотів нової локації.

Красоти Кальдери / зображення callofduty.com

На перший погляд, Кальдера значно відрізняється від добре знайомого усім Верданська. Густі джунглі, піщані пляжі, тропічні селища, стародавні руїни та багато іншого очікує на геймерів. А оглянути красоти нової мапи найкраще допоможе новий транспортний засіб, що з'явиться в грі – літак.

Нові королі повітря у Warzone / зображення callofduty.com

Хоча тихоокеанська карта виглядає багатонадійно, знищення Верданська здається ризикованим кроком. Зрештою, він є досить популярним серед шанувальників проєкту та саме завдяки цій мапі понад 100 мільйонів гравців свого часу і зайшли у Warzone.

Втім геймери розуміють, що це необхідний крок не тільки з міркувань оновлення Warzone, але й для того, щоб розмір гри на жорстких дисках не став ще більш гігантським, аніж він є зараз.

Оперативники вже готові до нової мапи / зображення callofduty.com

Чи виправдає новий контент Warzone сподівання шанувальників дізнаємося вже 2 грудня, коли стартує перший сезон Call of Duty Vanguard та Warzone.