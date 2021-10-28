Напевно, найцікавішим моментом будь-якого змагального матчу в Call of Duty: Warzone є його фінал. У таких ситуаціях будь-яка дія може вплинути на результат цілого поєдинку, а тому більшість геймерів намагається не ризикувати у такі хвилини. Головний герой цієї історії також намагався зробити все дуже обережно, щоправда, навіть це не допомогло йому здобути перемогу.

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Одразу ж варто відзначити, що на Reddit цим відео поділився не цей гравець, а геймер, який вирішив подивитися на розв'язку змагального матчу. У фіналі цього поєдинку зійшлося два гравці, які знаходилися не в однакових умовах. Головний герой був фаворитом цього двобою, бо він знаходився у вигіднішій позиції, а також знав приблизне місцезнаходження свого опонента.

Він достатньо швидко знайшов свого ворога, який навіть не дивився в його бік. Варто відзначити, що головний герой діяв дуже обережно весь цей час, а тому здавалося, що свого він точно доб'ється. Але саме у вирішальний момент все пішло не за його планом. Спершу він почав стріляти зі штурмової гвинтівки, щоправда, йому не вистачило й 60 куль для того, щоб ліквідувати опонента. Головний герой не став перезаряджати цю зброю, а одразу ж взяв снайперську гвинтівку.

Саме з неї він й зробив постріл, який збив ворога з ніг. А тому цьому гравцю залишалося лише ліквідувати опонента, який просто лежав на землі. Він одразу ж вирішив це зробити, щоправда, в цей момент знову все пішло не за його планом. Річ у тім, що він не розрахував висоту, а тому його персонаж розбився після стрибку вниз. Саме тому перемогу в цьому матчі здобув його опонент, який вже лежав на землі.

Наостанок варто відзначити, що користувачам платформи Reddit цей запис дуже сподобався. Загалом пост SMOKEYx64 потрапив до когорти найпопулярніших за останній місяць: понад 5 тисяч вподобань та 230 коментарів.

Курйозна розв'язка матчу з Call of Duty: Warzone: відео