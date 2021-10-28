Наверное, самым интересным моментом любого соревновательного матча в Call of Duty: Warzone является его финал. В таких ситуациях любое действие может повлиять на результат целого поединка, поэтому большинство геймеров пытается не рисковать в такие минуты. Главный герой этой истории также пытался сделать все очень осторожно, правда, даже это не помогло ему одержать победу.

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Сразу стоит отметить, что на Reddit этим видео поделился не этот игрок, а геймер, решивший посмотреть на развязку соревновательного матча. В финале этого поединка сошлись два игрока, которые находились не в одинаковых условиях. Главный герой был фаворитом этого поединка, потому что он находился в более выгодной позиции, а также знал приблизительное местонахождение своего оппонента.

Он достаточно быстро нашел своего врага, который даже не смотрел в его сторону. Стоит отметить, что главный герой действовал очень осторожно все это время, а потому казалось, что своего он точно добьется. Но именно в решающий момент все пошло не по его плану. Сначала он начал стрелять из штурмовой винтовки, правда, ему не хватило и 60 пуль для того, чтобы ликвидировать оппонента. Главный герой не стал перезаряжать это оружие, а сразу же взял снайперскую винтовку.

Именно из нее он и сделал выстрел, который сбил врага с ног. А потому этому игроку оставалось только ликвидировать оппонента, который просто лежал на земле. Он сразу же решил это сделать, правда, в этот момент опять все пошло не по его плану. Дело в том, что он не рассчитал высоту, а потому его персонаж разбился после прыжка вниз. Именно поэтому победу в этом матче одержал его оппонент, уже лежавший на земле.

Напоследок стоит отметить, что пользователям платформы Reddit эта запись очень понравилась. В целом пост SMOKEYx64 попал в топ самых популярных за последний месяц: более 5 тысяч лаков и 230 комментариев.

Курьезная развязка матча с Call of Duty: Warzone: видео