Разработчики из Raven Software и Infinity Ward наконец положили конец спекуляциям и поделились официальными планами на внедрение новой карты в Call of Duty: Warzone, подкрепив информацию сочными скриншотами.

Несмотря на надежды игроков на то, что опробовать новую карту можно будет уже скоро, ее выход планируется только в начале декабря. Однако это не означает, что в ноябре геймеров оставят без контента.

Уже 18 числа в игре начнется мероприятие "Operation: Flashback", призванное отдать дань Верданску, которое станет, как говорят сами разработчики, "последним танцем" популярной карты.

Готовьтесь прощаться с Верданском / изображение callofduty.com

С 24 ноября, в Warzone начнется событие "Secrets of the Pacific", что даст игрокам возможность узнать кое-что о будущей карте, прежде чем она будет полноценно опубликована. Далее с 30 ноября по 1 декабря включительно состоится финальное для Верданска мероприятие – "Last Hours of Verdansk".

На следующий день (2 декабря) официально начнется 1 сезон слияния Call of Duty Vanguard и Warzone, и игроки перейдут на новую карту в тихоокеанском стиле под названием Кальдера, а не Пацифик, как все думали ранее. Всю эту информацию разработчики подкрепили рядом красочных скриншотов новой локации.

Кальдеры красоты / изображение callofduty.com

На первый взгляд, Кальдера значительно отличается от хорошо знакомого всем Верданска. Густые джунгли, песчаные пляжи, тропические поселки, древние руины и многое другое ожидает геймеров. А осмотреть красоты новой карты лучше всего поможет новое транспортное средство, которое появится в игре – самолет.

Новые короли воздуха в Warzone / изображение callofduty.com

Хотя тихоокеанская карта выглядит многообещающе, уничтожение Верданска кажется рискованным шагом. В конце концов, он достаточно популярен среди поклонников проекта и именно благодаря этой карте более 100 миллионов игроков в свое время и зашли в Warzone.

Впрочем, геймеры понимают, что это необходимый шаг не только из соображений обновления Warzone, но и для того, чтобы размер игры на жестких дисках не стал еще более гигантским, чем он есть сейчас.

Оперативники уже готовы к новой карте / изображению callofduty.com

Оправдает ли новый контент Warzone надежды поклонников узнаем уже 2 декабря, когда стартует первый сезон Call of Duty Vanguard и Warzone.