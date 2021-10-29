Антарктида, Єгипет та Індія: розробники Battlefield 2042 показали геймплей на трьох нових мапах

Розробники зі студії DICE продовжують ділитися інформацією про відеогру Battlefield 2042. Цього разу вони показали новий геймплейний трейлер, а також детальніше розповіли про деякі мапи.

Реліз відеогри Battlefield 2042 має відбутися вже наприкінці листопада, а тому представники студії DICE продовжують активно готувати шанувальників серії до цієї події. Цього разу вони представили новий трейлер, який присвячений мапам, які з'являться у цій відеогрі.

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Варто розпочати з того, що геймерам цей трейлер сподобався більше, ніж попередній, який просто "потонув" у негативних відгуках. Здається, розробники все ж таки зробили певні висновки. Отже, цього разу вони показали, який вигляд матимуть бої на наступних мапах: Renewal, Breakaway та Discarded. А також поділилися деякою інформацією про ці локації. Варто відзначити, що на релізі у грі Battlefield 2042 буде сім гральних мап, а тому, можливо, у такому ж стилі розробники представлять й інші карти.

Новий геймплейний трейлер відеогри Battlefield 2042: відео

Renewal – мапа, яка знаходиться в Аравійській пустелі, Єгипет. Вона складається з двох різних частин, які розділені гігантською стіною. Перша частина буде мати вигляд сучасного фермерського комплексу, а друга – звичайної пустелі.

Renewal / Фото з сайту Electronic Arts

Breakaway – найбільша мапа у відеогрі Battlefield 2042, яка знаходиться на території Антарктиди з назвою Земля Королеви Мод. У всесвіті гри це дуже важлива стратегічна точка, де йде видобуток нафти. А тому геймери зможуть побачити не лише місцеві краєвиди, а й функціонуючу бурову платформу.

Breakaway / Фото з сайту Electronic Arts

Discarded – водна мапа, яка знаходиться в місті Аланг, Індія. У всесвіті відеогри там розташоване затоплене поселення, а також кладовище водних суден. Загалом геймерам потрібно буде змагатися серед уламків різноманітних кораблів.

Discarded​ / Фото з сайту Electronic Arts

, що реліз гри Battlefield 2042 має відбутися 19 листопада на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.